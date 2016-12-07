Лондон, 7 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Референдум, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС не является юридически обязательным, заявил Верховный суд Великобритании, сообщает 7 декабря Reuters.

Rich Girard Флаги Великобритании и ЕС

Суд рассматривает апелляцию правительства против решения о том, что министры не могут задействовать 50 статью лиссабонского договора, без одобрения парламента.

Если Верховный суд оставит решение в силе, то правительство рискует не успеть инициировать 50 статью к концу марта 2017 года, как на то надеется премьер-министр Тереза Мэй.

В Великобритании разгораются страсти по этому поводу, противники Брексита стремятся с помощью судов сорвать планы правительства. В среду полиция сообщила, что арестовала человека подозреваемого в угрозах расистского характера против Джины Миллер, одного из главных истцов в деле против правительства.

Дэвид Панник, адвокат действующий от лица Миллер, заявил суду, что референдум по выходы Британии из ЕС имеет важные политические последствия, но он не имеет последствий юридических.

«Парламент специально прибег к референдуму, так как понимал, что он не имеет никакой юридической силы», — заявил Панник 11 членам Верховного суда.

Напомним, 23 июня Великобритания проголосовала на референдуме за выход из ЕС, однако для того, чтобы это произошло, правительство должно инициировать 50 статью лиссабонского договора, что оно собирается сделать в конце марта 2017 года. В настоящий момент существуют противоречия между парламентом и правительством по данному вопросу. Верховный суд Великобритании должен определить, нужно ли правительству согласие парламента, для инициации выхода из ЕС