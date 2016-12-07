Магас, 7 декабря, 2016, 18:01 — ИА Регнум. В Ингушетии задержаны сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по РИ. В числе задержанных оказались начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев и несколько его коллег.

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Задержание провели сегодня, 7 декабря, сотрудники республиканского управления ФСБ и центрального аппарата управления собственной безопасности МВД России, пишут региональные СМИ.

Что стало причиной задержания сотрудников полиции, пока неизвестно. Правоохранительные органы не комментируют ситуацию.

Напомним, в июле текущего года начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Тимуру Хамхоеву и начальнику РОВД Сунженского района Магомеду Бекову была объявлена кровная месть родственниками Магомеда Далиева, местного жителя, подозреваемого в ограблении банка на 12 миллионов рублей, писала «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Представители одного из самых влиятельных в республике тейпов — Баркенхой — считают, что высокопоставленные полицейские применяли к убитому родственнику пытки: надевали ему на голову мешок, заматывали скотчем, били током. Пыткам также повергалась и его задержанная супруга — кассир ограбленного банка.

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с родственниками Магомеда Далиева пообещал, что если вина сотрудников правоохранительных органов будет доказана, их привлекут к уголовной ответственности. Пока же по факту смерти Далиева работает следственная группа и выводы делать рано.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, на территории Москвы и Московской области в ходе спецоперации задержаны 12 человек. Среди них были активные участники и руководители террористической организации. Они организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность запрещенной на территории Российской Федерации организации экстремистского толка, пишет пресс-служба Росгвардии. В местах проживания подозреваемых изъята литература и материалы экстремистского характера.