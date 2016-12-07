Радио REGNUM: второй выпуск за 7 декабря
Москва, 7 декабря, 2016, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Сирии погиб полковник ВС России Руслан Галицкий;
- Тысячи боевиков сложили оружие и покинули пригород Дамаска;
- Обама назвал ошибки США в Ираке причиной зарождения запрещенной в России террористической организации ИГИЛ;
- ОПЕК и Россия договорились о формуле сокращения нефтедобычи;
- Россия и Турция начали работу над переходом на расчеты в национальных валютах;
- Правительство России предложило ввести уголовную ответственность для хакеров;
- В Якутии уволена директор дома престарелых, где практически не кормили людей;
- Трамп официально назвал кандидатуру будущего главы Пентагона;
- Украину признали самой коррумпированной европейской страной, а также призвали ее руководство отменить черные списки российских граждан во время проведения «Евровидения».