Симферополь, 7 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Крыму министерство курортов и туризма республики подготовило информационно-справочные каталоги «Открытый Крым» на английском и китайском языках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минтуризма Крыма.

Сергій Криниця (Haidamac) Красота крымской природы

«С каждым годом интерес иностранцев к полуострову возрастает. В этом году только мероприятия, организованные министерством, посетили представители из Индии, Китая, Ирана и Италии. Поэтому мы для продвижения Крыма на международных туристских рынках и привлечения внимания зарубежной общественности к туристическим возможностям полуострова выпустили каталоги на английском и китайском языках», — сообщили в министерстве.

В каталогах «Открытый Крым» иностранцам представили «туристический потенциал Западного и Восточного Крыма, Южного берега Крыма и Крымского предгорья».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Крым уже посетило более 5 млн туристов. На форум «Открытый Крым» в Ялту приезжали представители туроператоров из Индии. Также на полуострове разработали специальные туры для китайских туристов, а спикер парламент республики даже призвал крымчан учить китайский язык вместо английского.

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