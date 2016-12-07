Ярославль, 7 декабря, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Ярославские депутаты утвердили кандидатуры двух заместителей председателя муниципалитета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на эти должности назначены председатель фракции «Единой России» Павел Дыбин и Вадим Канашкин.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в муниципалитете была предусмотрена лишь одна должность заместителя председателя, которая оставалась вакантной с 2015 года — после перехода бывшего вице-спикера Игоря Блохина на должность заместителя мэра Ярославля. При этом устав города предполагает возможность избрания двух вице-спикеров.

В результате тайного голосования за кандидатуру Павла Дыбина проголосовал 21 кандидат из 30. Назначение Вадима Канашкина поддержано 27 голосами.