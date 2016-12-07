Астрахань, 7 декабря, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Астрахани в одном из частных домов Советского района произошел взрыв. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня, 7 декабря, в 16:05.

30.mchs.gov.ru Взрыв бытового газа в Астрахани

Эпицентром взрыва стал одноэтажный дом ул. 8-я Литейная 160, а. Причина уже названа — бытовой газ. Пожара удалось избежать, после взрыва горения не последовало.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов 40-летнего мужчину. Он получил серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На месте происшествия работает пять единиц техники и 16 человек личного состава.