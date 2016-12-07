Ярославль, 7 декабря, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Ярославле назначены руководителями двух ключевых городских предприятий — ОАО «Ярославльводоканал» и АО «Яргорэлектротранс». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, соответствующие решения утверждены советами директоров обеих организаций. При этом оба новых руководителя — «варяги».

Ярославльводоканал

Директором ОАО «Ярославльводоканал» назначен Вадим Блощицын. По образованию он инженер-механик гидравлик. В профессиональной биографии Блощицына значатся должности советника исполнительного директора ООО «Водоканалсервис» (эксплуатирующая организация водоканалов городов Галича, Нерехты и Шарьи в Костромской области), директора МУП «Костромагорводоканал», первого заместителя главы администрации города Костромы. В 1998—2002 гг. Вадим Бощицын работал главным инженером ГП ЖКХ «Яркоммунсервис», а позднее — директором МУП «Отдел капитального строительства Ярославского муниципального округа».

Новый директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев ранее работал в должности генерального директора ЗАО «Институт «ДорАэропроект» (Москва), начальника юридического отдела ООО «РусАвто» (Москва), исполнительного директора ООО «Подиум» (Санкт-Петербург), заместителя начальника отдела департамента развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков Минэкономразвития РФ, генерального директора ООО «Энергопром» (Санкт-Петербург).

«Перед новыми руководителями ОАО «Ярославльводоканал» и АО «Яргорэлектротранс» поставлены задачи системного обновления и развития предприятий, имеющих особое значение для жизнеобеспечения города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Не исключено, что вслед за сменой руководства последуют и иные судьбоносные решения. Так 7 декабря на заседании муниципалитета Ярославля и.о. мэра Владимир Слепцов рассказал, что в настоящий момент говорится проектно-сметная документация по реконструкции очистных сооружений «Ярославльводоканала», причем реконструкция планируется за счет внебюджетных источников. Ранее директор департамента финансов Правительства Ярославской области Илья Баланин сообщил, что у региональных властей есть планы по объединению водоканалов области. Проекты по реорганизации транспортных предприятий Ярославля с участием капитала федеральных компаний прорабатывался в 2015 году, однако был не реализован.