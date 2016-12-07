Минск, 7 декабря, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил журналистам полпред президента России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

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«Должен с сожалением отметить, что официальный Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки, подменяя ее пунктами из сферы экономики и гуманитарных вопросов», — сказал полпред.

При этом, по его словам, эти вопросы также важны, но надо отметить три момента. Во-первых, попытки украинской стороны сконцентрироваться только на вопросах гуманитарного блока и экономики выглядят как действия, направленные на затягивание всего процесса мирного урегулирования, указал он.

«Во-вторых, невозможно решить экономические и гуманитарные вопросы, не решив ключевые моменты, связанные с безопасностью и политической реформой, зафиксированной в Минских соглашениях», — отметил Грызлов.

Кроме того, пока Киев не объявит амнистию для всех участников событий на юго-востоке Украины, не согласится на формулу обмена пленных «всех на всех», прописанную в Комплексе мер, сложно представить прогресс по гуманитарным вопросам, заявил Грызлов.

«А без отмены экономической блокады отдельных районов Донбасса, введенной Киевом, невозможно продвигаться в решении накопившихся вопросов в экономике», — считает полпред президента России.

«Ключом к решению всех этих задач является реализация политического пакета и неукоснительное следование договоренностям в сфере безопасности. Только решив эти вопросы, мы сможем двигаться дальше», — заключил Грызлов.