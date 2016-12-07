Ярославль, 7 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. С 1 января 2017 в Ярославской области может вырасти размер платы граждан за капитальный ремонт многоквартирных домов. Руководство региона предлагает увеличить минимальный размер взноса на капремонт до 7 рублей за квадратный метр, сообщает корреспондент ИА REGNUM M. В настоящее время минимальный взнос на капитальный ремонт общедомового имущества в Ярославской области составляет 6,37 рубля за кв.м.

Считаем деньги

Повышение размера минимального взноса определено Постановлением правительства региона N 458-п от 19 апреля 2016 г. При этом документ предусматривает ежегодное увеличение платы: в 2018 году размер взноса составит уже 7,56 руб за кв.м., в 2019 году — 8,29 рубля.

Впрочем, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров, новый норматив вступит в силу только в том случае, если будет закреплен законодательно.

«Размер минимального взноса за капремонт повысится в случае, если будет принят закон о соответствующем изменении регионального стандарта стоимости капремонта жилого помещения. Если этого не случится — правительству придется вносить коррективы в данное постановление», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виктор Тамаров.

Между тем, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение регионального парламента врио губернатора Дмитрием Мироновым. В пояснительной записке к документу указано, что новый региональный стандарт будет соответствовать минимальному размеру взноса на капремонт на 2017 год. Вступить в силу закон должен также с 1 января.

Как уточнил Виктор Тамаров, проект закона будет обсуждаться 9 декабря на заседании комитета, после чего вынесен на рассмотрение облдумы. Таким образом, судьба платежей за капремонт будет решена 13 декабря.

Между тем, в сентябре 2015 года губернатор Ярославской области Сергей Ястребов также выступал с инициативой повышения платы за капремонт. Однако депутаты резко воспротивились этой мере, и в итоге глава региона отозвал свой законопроект.

Стоит заметить, что Дмитрий Миронов выстраивает взаимодействие с областной думой более эффективно, и до сих пор все его законодательные инициативы находили поддержку у парламентариев. Кроме того, крайне малый временной люфт не позволит полемике вокруг этой темы набрать силу, а значит, общественная критика не станет поводом отозвать законопроект. Следовательно, последнее слово в этом вопросе остается за депутатами.