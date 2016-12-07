Бейрут, 7 декабря, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Ливанская армия сообщила, что арестовала четырех человек в связи с убийством солдат на севере Ливана, сообщает 7 декабря Reuters.

James Brooke Солдаты ливанской армии

Четыре человека были задержаны во время рейда у городка Бекаа-Сафрин, где произошло нападение, оружие из которого были совершены убийства было изъято.

Армейский источник сообщил, что четверо арестованных были ливанцами и принадлежали к ячейке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На севере Ливана за последние годы подобные происшествия не редкость, особенно вблизи границы с Сирией, где продолжается гражданская война.

Напомним, 5 декабря на севере Ливана в результате нападения на военный объект, находящийся в 20 километрах к востоку от города Триполи, были убиты два солдата.