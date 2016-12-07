Сержант украинской армии насмерть замерз под Луганском
Луганск, 7 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Младший сержант Вооруженных сил Украины в ходе несения службы погиб от переохлаждения недалеко от Луганска, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».
Представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил на брифинге журналистам, что 4 декабря в 14:10 в лесу возле населенного пункта Пшеничное бойцами Народной милиции республики было обнаружено тело младшего сержанта ВСУ Мищишина Д. В., погибшего от переохлаждения. Состояние тела и обнаруженные рядом с ним оружие и снаряжение позволяют предположить, что младшего сержанта забыли сменить на позиции и он замерз насмерть.
Кроме того, представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что случаи небоевых потерь в украинской армии становятся все более частыми. Марочко напомнил о двух бойцах ВСУ, которые недавно совершили самоубийства.