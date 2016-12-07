Луганск, 7 декабря, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Младший сержант Вооруженных сил Украины в ходе несения службы погиб от переохлаждения недалеко от Луганска, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Пленные немецкие солдаты под Москвой. 1941

Представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил на брифинге журналистам, что 4 декабря в 14:10 в лесу возле населенного пункта Пшеничное бойцами Народной милиции республики было обнаружено тело младшего сержанта ВСУ Мищишина Д. В., погибшего от переохлаждения. Состояние тела и обнаруженные рядом с ним оружие и снаряжение позволяют предположить, что младшего сержанта забыли сменить на позиции и он замерз насмерть.

Кроме того, представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что случаи небоевых потерь в украинской армии становятся все более частыми. Марочко напомнил о двух бойцах ВСУ, которые недавно совершили самоубийства.