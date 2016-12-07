Ереван, 7 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Я не вижу для Армении рисков в случае продажи 25% акций, принадлежащих Грузии, «Корпорации нефти и газа», заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Карен Карапетян. Он также добавил, что не уверен, что эта сделка состоится в ближайшем будущем.

Карен Карапетян отвечает на вопросы депутатов в парламенте Армении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии рассматривает вопрос первичного размещения на фондовой бирже 25% акций, принадлежащих государству, «Железной дороги Грузии», а также «Корпорации нефти и газа».

После появления новости азербайджанские СМИ со ссылкой на неназванные источники в SOCAR Georgia («дочка» азербайджанской госкорпорации SOCAR) написали, что грузинскую компанию, которая осуществляет транзит российского газа в Армению, может приобрести азербайджанская государственная компания.

«При продаже 25% газопровода, который снабжает Армению российским газом, мы не видим рисков, что грузинская сторона не будет выполнять свои договорные обязательства», — сказал глава армянского правительства.

Он также заявил, что в случае увеличения процента риски могут появиться. «Но это будет шаг на межгосударственном уровне», — сказал Карапетян.

Он отметил, что у Армении есть своя аргументация для разговора «с соседней, дружественной страной», если на продажу будут выставлены все акции «Корпорации нефти и газа» Грузии.

«Если мы будем выражать обеспокоенность в случае продажи 25% их собственности, мы можем оказаться по меньшей мере некорректными. Если в дальнейшем будет какое-то развитие событий, мы приведем свою аргументацию. На данный момент нет даже теоретических рисков», — заключил Карен Карапетян.