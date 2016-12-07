Ульяновск, 7 декабря, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовал III Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы». Фестивальную неделю на сцене драматического театра открыл премьерный показ спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина.

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Инсценировку создала победитель Всероссийского конкурса современной драматургии «Ремарка» Инна Гридина. Режиссёр-постановщик из Петрозаводска Олег Липовецкий представил современный взгляд на хрестоматийное произведение.

«Новое прочтение «Капитанской дочки» раскрывает актуальные вопросы сегодняшнего общества. Смысл постановки в показе человеческих отношений в рамках исторических событий», — отметил заместитель директора по маркетингу Ульяновского областного драматического театра имени И.А.Гончарова Ярослав Андронов.

Как сообщалось, III Международный театральный фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы», приуроченный к празднованию 250-летия со дня рождения историографа и литератора Николая Карамзина, вошёл в программу Всероссийской Карамзинской ассамблеи. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей России, губернатора и правительства Ульяновской области.

По словам губернатора Сергея Морозова, фестиваль является важнейшим событием, посвящённым юбилею Карамзина: «Нас ждёт яркий фейерверк театральных мероприятий, которые, несомненно, будут украшением не только культурной, социальной, экономической жизни нашего региона, но и Российской Федерации. Искренне верю, что мы с вами ещё глубже познакомимся с историей государства Российского, с произведениями наших гениальных поэтов, писателей, историков и сделаем так, чтобы любовь к отчизне, к истории родины передавалась из поколения в поколение».

Автора проекта и директор фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы» Ольга Сенаторова в свою очередь заявила, что он призван рассказать о большой и маленькой истории каждого города, отдельной человеческой судьбе, чтобы объединить подрастающее и зрелое поколение страны.

«Несколько дней назад в своём ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодня мы сумели объединиться как страна благодаря тому, что вспомнили и сохраняем патриотические ценности. Фестиваль задумывался как всероссийская акция, которая бы позволила обратиться к своей истории, познакомиться с людьми, которые её создавали. Сегодня он становится международным, замечательно, что мы встречаем гостей даже из-за океана. Фестиваль был первым знаком в нашем стремлении к объединению наций, и люди, которые его поддержали в Ульяновске, прежде всего, губернатор Сергей Морозов и директор Ульяновского драматического театра Наталья Никонорова, — это люди смотрящие вперёд, душой и сердцем болеющие за судьбы Отечества. Нас ждут несколько творческих вечеров размышлений о судьбах Отечества. Желаю всем, кто придёт на спектакли, ярких театральных впечатлений», — отметила Сенаторова.

Театральный марафон пройдёт на территории региона с 6 по 12 декабря. Каждый день в течение недели жителей и гостей региона будут знакомить с творчеством российских и зарубежных театров. В афишу вошли постановки трупп Московского драматического театра «Сфера», Берлинского коллектива «GOFF-COMPANY», нью-йоркского театра «STEPS» и Ульяновского театра драмы.

Центральным событием станет спектакль Малого театра России по пьесе Эдварда Радзинского «Театр Императрицы». В день рождения Николая Карамзина 12 декабря фестиваль завершится показом спектакля-посвящения «Карамзин. Портрет души и сердца» Новгородского Академического театра драмы имени Ф.М.Достоевского.

«Мы очень рады, что нам выпала честь и ответственность участвовать в фестивале «История государства Российского. Отечество и судьбы». Во-первых, это замечательный проект. Во-вторых, Ульяновск — очень красивое место с чудесной историей и прекрасный театральный город. И, в-третьих, это такое действительно масштабное событие — 250-летие Николая Карамзина. Я не первый раз в Ульяновске и не первый раз участвую в театральных событиях на этой сцене. Я был здесь более десяти лет назад с малым театром, и тогда осталось чудесное впечатление о том спектакле и посещении Ульяновска. За это время произошли очень большие изменения и в театре, и в городе. Мне кажется, что они украсились, они процветают, они в хороших руках. Я очень хочу поблагодарить руководство области и губернатора за ту заботу, которую явно чувствую по отношению к театру, это замечательное, благое дело», — заявил почётный гость фестиваля, народный артист РФ, директор Московского драматического театра «Сфера» Александр Коршунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ведётся большая работа по развитию театрального искусства. На протяжении нескольких лет в регионе проходят фестивали «Александровский сад», «Лицедей», «Театральный АтомГрад», действуют меры поддержки заслуженных артистов и молодых специалистов отрасли.

Работу в данном направлении контролирует лично губернатор. В 2015 году решением секретариата Союза театральных деятелей РФ Сергей Морозов был удостоен награды в номинации «За поддержку театрального искусства России».