Ярославль, 7 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля приняли бюджет города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Доходы бюджета 2017 года составят 15,08 млрд рублей, расходы — 15,3 млрд, дефицит — 221 млн.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

При этом собственные доходы составят 6,8 млрд, что на 1,7% ниже ожидаемого поступления от уровня 2016 года. Поступления из регионального бюджета составят 8,2 млрд рублей. Муниципальный долг на 1 января 2018 года по плану составит 6,1 млрд рублей. Расходы на обслуживания муниципального долга составят в ближайшие годы 700 млн рублей ежегодно.

Депутаты муниципалитета внесли ряд поправок, связанных с увеличениеим финансирования общественного транспорта и социальной сферы, однако мэрия города подготовила на них отрицательные заключения, кроме одной. Поправки депутатов бурно обсуждались в ходе бюджетной комиссии, однако на заседании муниципалитета председатель Павел Зарубин предложил депутату Валерию Байло отзвать поправки, касающиеся общественного транспорта. Валерий Байло согласился с условием возвращения к этому вопросу в первом квартале 2017 года. Остальные не поддержанные мэрией поправки также были отклонены. Прошла лишь поправка на 2,5 млн рублей, предполагающая сокращение расходов муниципалитета Ярославля и перераспределения денег на ремонт бассейна школы 99.

Среди главных проектов 2017 года в Ярославле станет завершение строительства 2 детских садов на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова. Деньги на это будут выделены в качестве бюджетного кредита Ярославской области. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов также сообщил, что в городе может быть начато строительство новых школ. Этот вопрос зависит от включения региона и города в федеральную программу. По словам Слепцова, определены два возможных объекта — это школа в микрорайоне «Сокол», спроектированная на средства городского бюджета и школа на Московском проспекте в районе администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, которая проектируется за счет внебюджетных средств с использованием типового проекта. Эта школа на тысячу мест планируется с бассейном. Экс-мэр города, депутат Ярославской областной думы Виктор Волончунас предостерег городские власти от излишеств.

«Бассейн удорожает проект. При этом и на областном, и на федеральном уровне речь идет о максимальном удешевлении работ по строительстве социальных объектов. Чем дороже обходится строительство на одно созданное место, тем меньше вероятности получить финансирование», — сказал Виктор Волончунас.