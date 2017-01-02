Москва, 2 января, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Без введения элементов индикативного стратегического планирования в оперативном управлении страной нынешняя экономическая модель будет все время рассыпаться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Павел Дорохин (КПРФ).

«Новая пятилетка — пятилетка великой стройки»

По его словам, «в большинстве так называемых индустриально развитых стран, а это США, Китай, Япония, Франция, Индия и другие, в структуре правительства есть органы, отвечающие за стратегическое и оперативное планирование в экономике».

В развитие закона о стратегическом планировании в КПРФ предлагают «создать указом президента госкомитет по стратегическому планированию при правительстве с куратором в ранге вице-премьера с широкими полномочиями по контролю деятельности министерств, ведомств, федеральных агентств и стратегических госкорпораций — сокращенно Росплан».

«Росплан, то есть новый Госплан создать на базе Минэкономразвития, но изменить статус и функции министерства с прогнозов и аналитики до планирования и контроля выделения и использования средств на основе динамического межотраслевого и межрегионального балансового метода в интерактивном режиме», — отметил Дорохин.

При этом, по мысли парламентария, «структура бывшего министерства будет изменена». «Две трети департаментов будут заниматься стратегическим планированием и денежным балансовым контролем, а треть — прогнозированием и мониторингом. Таким образом, гигантский штат Минэкономразвития будет сохранен», — предлагает он.

«Также при правительстве в структуре госкомитета по стратегическому планированию необходимо создать центр научного обоснования, планирования, прогнозирования и развития экономики с привлечением ведущих ученых РАН, специализированных институтов и представителей Торгово-промышленной палаты», — говорит депутат. «Этот же центр будет готовить обоснования пятилетних планов развития экономики страны. Пятилетние планы будут вноситься правительством на рассмотрение Госдумы после разработки по научным методам центра через Росплан», — рассуждает парламентарий.