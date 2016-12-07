Москва, 7 декабря, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Госдума приняла проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Главным источником финансирования дефицита станет ФНБ

Согласно проекту трехлетнего бюджета, дефицит бюджета в 2017 году предусмотрен на уровне 3,2% ВВП, в 2018-м — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей соответственно.

Параметры бюджета определены исходя из объема ВВП 86,806 трлн рублей в 2017 году, 92,296 трлн рублей в 2018 году, 98,86 трлн рублей в 2019 году, а также годового уровня инфляции, не превышающей 4%, и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Согласно заложенным в проект бюджета прогнозам, курс рубля будет колебаться в интервале 67,5−71,1 рубля за доллар.Согласно проекту бюджета, верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2018 года 53,6 млрд долларов США, на 1 января 2019-го — 52,8 млрд долларов, на 1 января 2020 года — 53,6 млрд долларов. Объем Резервного фонда, по прогнозу на начало года, составит в 2018 году — 1,110 трлн рублей, далее Резервный фонд будет исчерпан. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по прогнозу на начало года составит в 2017 году — 4,702 трлн рублей, в 2018 году — 4,190 трлн рублей, в 2019 году — 3,102 трлн рублей. ФНБ станет одним из основных источников финансирования дефицита бюджета в период 2017—2019 годов.

По расходам

Расходы бюджета по разделам, скорректированные ко второму чтению документа, в 2017 году составят: общегосударственные вопросы — 1,141 трлн рублей (рост по сравнению с первым чтением), национальная оборона — 1,021 трлн рублей (по открытым статьям бюджета), национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,271 трлн рублей, национальная экономика — 2,069 трлн рублей (снижение по сравнению с первым чтением), ЖКХ — 78,9 млрд рублей (рост более чем на 20 млрд по сравнению с первым чтением), социальная политика — 5,092 трлн рублей (рост почти на 15 млрд), охрана окружающей среды — 76,7 млрд рублей, образование — 595 млрд рублей (рост почти на 50 млрд), культура и кинематография — 99,7 млрд рублей (рост на 5 млрд), здравоохранение — 378,6 млрд рублей (рост на 15 млрд рублей), СМИ — 77,2 млрд рублей, физкультура и спорт — 90,1 млрд рублей, обслуживание госдолга — 728,6 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 757,3 млрд рублей (минус 25 млрд рублей по сравнению с первым чтением).

Дополнительные средства — на дороги и в регионы

В рамках подготовки ко второму чтению депутаты «Единой России» подготовили поправки на 250 млрд рублей на 2017 год, это стало возможным за счет перераспределения расходов в рамках принятых ранее параметров бюджета. Всего перераспределено средств на 540 млрд рублей на 2017 год, более 1 трлн рублей — на период 2018—2019 годов, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «Мы не делим поправки на свои и чужие, к поправкам «Единой России» присоединились депутаты других фракций», — добавил он.

Поправками выделяется дополнительно 9,2 млрд рублей на финансирование транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя. На статью «Транспорт» в рамках этой программы поправками предлагается выделение дополнительных 5,8 млрд рублей в 2017 году. Кроме того, ряд поправок направлен на финансирование дорожного хозяйства РФ в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — по 30 млрд рублей в 2017 и 2018 годах.

Поправками, инициированными депутатами, увеличивается кредитная поддержка субъектов РФ из федерального бюджета в два раза — со 100 млрд рублей до 200 млрд. «Это практически бесплатные средства, по ставке 0,1%. Кредиты будут предоставляться регионам не на 3 года, а на 5 лет», — отметил Макаров, подчеркнув, что таким образом решается проблема чрезмерной долговой нагрузки регионов.

Изменениями ко второму чтению также предусматривается выделение отдельного вида дотаций регионам на 2017 год — на обеспечение сбалансированности бюджета. По этой статье Крым получит дополнительно 18,65 млрд рублей, Севастополь — 5,16 млрд рублей. Получателем такого вида дотаций станет и Чеченская Республика, их объем для этого региона составит 16,4 млрд рублей в 2017 году.

Банки и АПК также получат дополнительные средства

Также будут направлены дополнительные субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов от кредитов, выданных сельхозпредприятиям. С учетом поправок субсидии составят 21,3 млрд рублей в 2017 году, 17,6 млрд в 2018 году и 17,17 млрд рублей в 2019 году.

На поддержку АПК направляется дополнительно 10,638 млрд рублей, из них 5 млрд рублей в 2017 году заложены на докапитализацию «Россельхозбанка».

Поправками предусматривается имущественный взнос РФ во «Внешэкономбанк» с целью приобретения корпорацией акций АО «Российский экспортный центр» — общая сумма взноса, предлагаемая двумя поправками, составит 10 млрд рублей в 2017 году. Также во втором чтении была одобрена норма, согласно которой по решению правительства РЖД будет иметь право направить в 2017 году до 10 млрд рублей на строительство идущей в обход Украины железной дороги из средств неиспользованных ранее взносов РФ в уставный капитал компании, предназначавшихся на иные цели.

Финансирование образования и здравоохранения вырастет

На профилактику ВИЧ и вирусных гепатитов поправки предусматривают выделение 17,68 млрд рублей в 2017 году, 17,13 млрд рублей в 2018 году и 16,75 млрд рублей в 2019 году. Ежегодно планируется выделять по 25 млрд рублей на реализацию программы «Современная цифровая образовательная среда» в сфере дошкольного и общего образования.

На моногорода будет выделено дополнительно 6,5 млрд рублей, поддержка экспортоориентированных отраслей обойдется бюджету в 25 млрд рублей, ипотека и арендное жилье — 10 млрд рублей, ЖКХ и городская среда — 20 млрд рублей.

Более 13 млрд рублей выделяется в 2017 году на поддержку малого бизнеса через внесение взноса в уставный капитал госкорпорации по развитию МСП.

По 1,4 млрд рублей на каждый год трехлетки будет выделено на поддержку муниципальных домов культуры. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в малых городах направят 670 млн рублей в 2017 году, и планируется предусмотреть аналогичную сумму в 2018 и в 2019 годах.

На обеспечение единовременной выплаты в 5 тыс. рублей военным пенсионерам будет выделено 10,5 млрд рублей. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличивается на 3,724 млрд рублей, причем эта сумма будет выделена как в 2017-м, так и в 2018 и в 2019 годах. Поддержка общероссийских организаций инвалидов увеличивается на 150 млн рублей.