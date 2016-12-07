Калуга, 7 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Проект бюджета Калуги на 2017 год в первом чтении рассмотрели сегодня, 7 декабря, депутаты городского парламента на совместном заседании комитетов под председательством Константина Сотскова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в ходе первого чтения были рассмотрены основные параметры бюджета и его доходная часть.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На совместном заседании комитетов городского парламента..

Так, общий объем доходов бюджета планируется в сумме 7 млрд 906,7 млн рублей. Объем безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов ожидается в сумме 3 млрд 959,4 млн рублей. Расходы планируются в сумме 8 млрд 187,3 млн рублей, дефицит бюджета составит 280,5 млн рублей. Резервный фонд городской управы составит 20 млн рублей.

Основными источниками дохода бюджета, как и ранее, являются налоговые поступления, прогнозируемый на 2017 год объем налоговых доходов бюджета Калуги составит 3 млрд 483 млн рублей. Планируется получение 1 млрд. 650 млн рублей за счёт налога на доход физических лиц, 888 млн рублей — за счёт налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 319 млн рублей — за счёт единого налога на вмененный доход, 342 млн — за счёт земельного налога.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по плану составят 268,7 млн рублей. Доходы от продажи земельных участков, находящихся вгосударственной и муниципальной собственности в 2017 году планируются на уровне 41,5 млн рублей, доходы от продажи муниципального имущества — в сумме 20 млн рублей.

Расходы бюджета будут направлены на финансирование социального сектора и реализацию муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни горожан, повышение эффективности муниципального управления и способствующие экономическому развитию, в том числе развитию малого и среднего предпринимательства. Расходы на социальную сферу составят порядка 70% от общего объёма расходов или 5 млрд 719 млн рублей.

Депутаты одобрили поправки в решение Городской Думы «О местных налогах, действующих на территории и муниципального образования «Город Калуга».

Изменения в нормативном акте призваны нивелировать последствия резкого роста платежей по налогам на землю и имущество для жителей Калуги. Также в ходе заседания депутаты поддержали кандидатуру Юрия Титкова на пост председателя комиссии по контролю за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений.