Вашингтон, 1 января, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Редакция журнала Time объявила избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года» по итогам 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Когда он был включен в шорт-лист персон, которые будут претендовать на звание «Человек года», Трамп в своем Twitter заявил, что победы ему не видать: Time Magazine никогда не присудит ему победу, несмотря на то, что он фаворит.

Ранее Трамп трижды становился номинантом на это звание, однако ни разу «Человеком года» так и не стал. При этом по результатам голосования читателей в 2016 году лидером стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, он набрал 18% голосов.

Традиционно журнал TIME называет «Человека года» в последнем декабрьском номере, эта номинация присуждается с 1927 года.