Вашингтон, 7 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Редакция журнала Time объявила избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года», говорится в Twitter издания.

Twitter @Time

Ранее он был включен в шорт-лист персон, которые будут претендовать на звание «Человек года». Сам Трамп в своем Twitter прокомментировал попадание в шорт-лист, заявив, что Time Magazine никогда не отдаст ему победу, несмотря на то, что он фаворит.

При этом по результатам голосования читателей лидером стал премьер-министр Индии Нарендра Моди, он набрал 18% голосов.

Традиционно журнал TIME называет «Человека года» в последнем декабрьском номере, эта номинация присуждается с 1927 года.