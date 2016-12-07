Тула, 7 декабря, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине обороны города-героя Тулы, проходят 7 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства

Управление пресс-службы правительства Тульской области

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году, посвященная 75-й годовщине обороны Тулы.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Тульского суворовского училища, участники движения «Юнармия», студенты.

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После возложения участники церемонии почтили память павших героев Великой Отечественной войны минутой молчания и ружейным салютом.

Управление пресс-службы правительства Тульской области

Датой начала героической обороны Тулы считается 24 октября 1941 года — тогда танковые дивизии Гудериана вплотную подступили к городу, рассчитывая на мгновенный захват, чтобы продвинуться к Москве. На прикрытие Тулы со стороны Орловского шоссе были направлены Тульский рабочий полк и 156-й полк НКВД, при поддержке зенитной артиллерии 732-го полка ПВО. На Воронежском шоссе готовилась к обороне 260-я стрелковая дивизия (200 человек), на Одоевском шоссе — батальон милиции. 29 октября на рубеж обороны в районе Ясной Поляны была направлена 290-я стрелковая дивизия. 29 октября 1941 года был создан Южный боевой участок города Тулы. С 30 октября по 1 ноября две танковые дивизии противника пытались овладеть Тулой, нанося основные удары по Орловскому шоссе, Рогожинскому посёлку и Воронежскому шоссе. В результате ожесточенных боев удалось отбить несколько атак противника. Тула сопротивлялась до 7 декабря, пока противник не отвел части.