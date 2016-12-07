Чебоксары, 7 декабря, 2016, 14:53 — ИА Регнум. На Чувашию надвигаются морозы. В настоящее время среднесуточная температура воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы. Виновником холодной погоды стал гребень европейского антициклона, который затягивает на Верхнюю Волгу арктическую воздушную массу. Поэтому 7 декабря сохранится морозная погода с преобладающей температурой воздуха −16…−21 градусов мороза, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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8 декабря через Чувашию пройдет теплый фронт североатлантического циклона, который принесет небольшой снег и потепление. Столбики термометров за сутки поднимутся почти на 15 градусов и к вечеру достигнут отметок −4…−9 градусов мороза. Но из-за усиления южного ветра ощущаемая температура останется низкой, порядка −18…−23 градуса мороза.

9−10 декабря регион окажется в теплой воздушной массе. Под влиянием атмосферных фронтов временами будет идти небольшой снег, поднимется метель. Показания термометров повысятся до −2…−7 градусов мороза. Ветер западный, 6−11 метров в секунду. 10 декабря в тылу циклона снова начнется похолодание. Осадки постепенно прекратятся, и температура воздуха понизится до −10…−15 градусов.

В начале следующей недели погоду будет определять гребень скандинавского антициклона. В зависимости от прояснений и степени охлаждения воздушной массы, морозы в это время окрепнут до −22…−27 градусов. По предварительным прогнозам, 14 декабря снова начнется повышение температуры.