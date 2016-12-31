Белгород, 3 марта, 2024, 02:00 — ИА Регнум. В Белгородской области в ночь на 3 марта объявили ракетную опасность в Старооскольском и Губкинском городских округах. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Жителей городских округов, где возникла опасность, попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО вечером 2 марта уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотника ВСУ самолётного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что украинский БПЛА был сбит силами ПВО России в Шебекинском городском округе в районе посёлка Батрацкая Дача. Также он проинформировал, что силы ПВО сбили дрон над селом Новая Деревня.

На Украине в ночь на 3 марта взрывы прогремели после объявленной воздушной тревоги в Харьковской области.