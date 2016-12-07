Москва, 7 декабря, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Заменить систему льготного обеспечения лекарствами на систему лекарственного страхования намерен Минздрав, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

ru.torange.biz Лекарства

«Мы подготовили три сценария расчетных, уже доложили экспертному управлению президента и рассчитываем, что в ближайшее время, когда совместная межведомственная работа будет проведена, то, соответственно, где-то через полтора — два года эта система может быть внедрена», — сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова в Госдуме.

«Мы проработали более стратегический вариант для среднесрочной реализации отказа от той системы льготного обеспечения, которая есть на сегодня, к цивилизованному варианту лекарственного страхования, где будет действительно единый перечень всех застрахованных, которые будут градуироваться в зависимости от категории пациентов, а не от некоторых других особенностей», — уточнила министр.

Внедрение новой системы позволит уйти от региональных закупок лекарственных препаратов и перейти на индивидуализированное получение препаратов по бесплатным рецептам в аптеке, пояснила глава Минздрава.