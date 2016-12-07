Ярославль, 7 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле Музей зарубежного искусства презентует новую выставку «От поздней готики до Барокко». Тема экспозиции — христианские образы в произведениях западноевропейских художников XV—XVII столетий, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Афиша выставки «От поздней готики до Барокко», фрагмент

На выставке представлены работы немецких, нидерландских и итальянских мастеров из частного собрания московского коллекционера Василия Горященко.

Картины старых западноевропейских мастеров издавна пользуются повышенным вниманием ценителей живописи. Северное Возрождение, глубоко религиозное по сути, стало периодом художественного переосмысления традиций Средневековья. В результате в творчестве выдающихся северных мастеров первой половины XVI века религиозные сюжеты и христианская символика органично соединяются с приемами реалистической живописи.

В частности, на выставке можно познакомиться с образами Мадонны художников круга Йоса ван Клеве и Луки Лейденского, с фантастическим, демоническим миром и адским пейзажем «в духе Босха» в картине «Сошествие Христа во ад» антверпенского художника Яна Мандейна. Также в экспозиции представлены узнаваемые и популярные в искусстве Нидерландов произведения бытового жанра — например, «Пейзаж с кермессой на окраине села» (1560−1590-е) антверпенского художника Гиллиса Мостарта, с подробностями изображающий сцену деревенского праздника, разворачивающегося на фоне прекрасного панорамного пейзажа. Удивительной красоты «вселенский пейзаж» предстает в работе последователя фламандского живописца Иоахима Патинира «Отдых Святого Семейства на пути в Египет» (вторая четверть XVI в.).

Итальянская живопись представлена работами известных мастеров эпохи барокко: Стефано Маньяско, Паоло де Маттейса, Антонио Мария Марини и Джироламо Брусаферо. Среди них и учитель великого Караваджо — Антиведуто Грамматико.

«Все произведения, представленные на выставке, объединены не только христианской тематикой, но и высочайшим художественным уровнем. Гости музея могут познакомиться с произведениями, достойными украсить экспозиции лучших музеев Европы», — отметили в пресс-службе Музея зарубежного искусства.

Выставка открывается 10 декабря и будет работать до 16 апреля 2017 года.