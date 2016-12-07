Москва, 7 декабря, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Зарплата медицинских работников в Российской Федерации (РФ) с 1 января 2018 года будет составлять 200% от средней по стране. Об этом, как передает RT, заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

«С 1 января 2018 г. заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране», — сказала Голодец.

При этом вице-премьер правительства России добавила, что рост зарплаты врачей неукоснительная позиция, которую «никто не может пересматривать, и которой мы будем неуклонно следовать».

Голодец также выразила надежду, что российские регионы выполнят эту программу, потому что доктора должны получать достойную зарплату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила в Госдуме, что средняя зарплата врачей в РФ в 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,4%.

«За 9 месяцев 2016 г. среднемесячная зарплата врачей увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 5,4% и составила 48 897 рублей», — отметила министр.

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