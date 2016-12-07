Красноярск, 7 декабря, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Постоянный диалог с жителями — это важнейший элемент развития народного самоуправления, который позволяет устанавливать необходимые связи между властью и населением. Поэтому приоритетной задачей администрации города Красноярска является поддержка активных горожан, развитие народных инициатив, заявили ИА REGNUM в мэрии.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с членами городской Общественной палаты

Общественная палата, созданная в городе в 2015 году, стала еще одной площадкой, которая позволяет красноярцам реализовать свой потенциал. В составе Палаты 28 человек. Они ведут активную работу по различным вопросам, включая развитие межнациональных отношений, патриотического воспитания молодежи, спорта, городского хозяйства, транспорта, благоустройства общественных пространств, экологии.

Открывая встречу с общественностью, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что появление Общественной палаты в Красноярке — это очередной шаг в развитии политической культуры, гражданского самоуправления, в создании условий для диалога. «В вашем поле зрения находятся все важные и злободневные вопросы, которые волнуют красноярцев, поэтому мне очень важно знать вашу точку зрения по тем или иным проблемам. Рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча позволит сверить позиции, определиться в дальнейших планах сотрудничества», — сказал градоначальник.

Именно планы совместной работы на предстоящий 2017 год стали основной темой встречи. Председатели комиссий Общественной палаты внесли ряд предложений, которые, по их мнению, должны стать основой совместной работы с администрацией города, Советом депутатов и с общественными организациями.

Так, председатель комиссии по городскому самоуправлению Юрий Подопригора отметил, что сегодня в Красноярске большое внимание уделяется вопросам создания условий для самореализации горожан. В этом плане новый формат территориального общественного самоуправления (ТОС) является одним из перспективных: «Это тот случай, когда граждане могут объединить свои интересы на одной территории, и в интересах развития решать вопросы ее содержания, благоустройства, обеспечения безопасности. Рассчитываю, что при нашей поддержке ТОСы станут актуальным явлением жизни города».

Вячеслав Дюков, являющийся председателем Общественной палаты и членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, напомнил участникам встречи о том, что в прошлом году члены Палаты уделили большое внимание вопросам развития общественного транспорта. «Работу в этом направлении необходимо продолжать. В городе важно создать комфортные условия для пассажиров, а также поддерживать частных предпринимателей. Общественная палата может стать аккумулятором идей и предложений от горожан, в частности, в сфере транспорта. Мы готовы объединять усилия, добиваться результатов, которые хотели бы видеть горожане», — говорит он.

Дмитрий Мотора, член комиссии по бюджету, налоговой политике, экономике и содействию развития предпринимательства особое внимание обратил на необходимость проведения открытых встреч с представителями бизнес-сообщества Красноярска. Открытые форматы диалога позволяют обозначать как острые вопросы, так и находить решения, которые будут приемлемы для малого и среднего предпринимательского сообщества и муниципалитета.

Антон Шаталов, председатель комиссии по градостроительной политике внес предложение сформировать пакет требований к оформлению партера городского пространства, учитывая потребности горожан и подготовку к проведению Универсиады 2019 года.

Представители Общественной палаты также высказали предложения об изменении положения о проведении публичных слушаний. Эдхам Акбулатов поддержал это предложение, и отметил, что готов лично принять участие в обсуждении и формировании обновленных требований.

Особое внимание на встрече было уделено работе Общественной палаты по вопросам патриотического воспитания молодежи. Юрий Шумилов внес предложение о создании музея на теплоходе «Красноярский рабочий», который является свидетелем исторических событий. Глава города Красноярска поддержал инициативу: «Создание неразрывной нити памяти, традиций, исторического наследия — это первоочередная задача для всех нас. И очень важно, чтобы для молодежи проводились мероприятия, которые помогали бы юношам и девушкам понимать и принимать исторические ценности. В этом году мы провели на острове Татышев военно-патриотическую акцию «Формула Победы-2016», и то, что ребята помнят о ней, гордятся тем, что принимали в ней участие, говорит о важности этой работы. Ваша инициатива, безусловно, очень интересная, и нам вместе с горожанами, молодежью нужно найти варианты ее реализации».

В завершение встречи участники отметили, что диалог получился конструктивным, каждый смог высказать личную позицию, предложить инициативу. «Важно, чтобы наша дискуссия за круглым столом, без протоколов и резолюций стала постоянной формой работы. Мы впитываем информацию, полученную другу от друга, стараемся принять различные позиции. Предлагаю продолжать диалог, и в столкновении мнений добиваться результата», — подчеркнул глава города Красноярска.