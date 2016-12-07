Ярославль, 7 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Жители Ярославля предложили мэру Москвы Сергею Собянину отремонтировать мост через Которосль в Красноперекопском районе. Как сообщает портал 76.ru, в благодарность за хорошее дело этот мост обещают назвать «Собянинским».

«Американский» мост через Которосль в Ярославле. Открытка. 1904–1909 гг.

Идея о «Собянинском» мосте возникла в ходе обсуждения в социальных сетях межбюджетного трансферта в 600 миллионов рублей, которые мэрия Москвы предоставит Ярославской области. Эти средства планируется потратить на благоустройство Советской площади в Ярославле и прилегающих к ней зданий и территорий, а также на ремонт храма Ильи Пророка и частичный ремонт Кирилло-Афанасьевского монастыря. Ярославцы не согласны с этим.

«А может попросим все вместе и пусть они на эти деньги отремонтируют мост на Перекоп? Назовем его потом «Собянинским».)) По деньгам траты сопоставимы, а пользы от моста куда больше чем от плитки на Советской. Да и храм вроде не разваливается. А то целый район города без моста остался — а мы центральные площади в плитку закатываем, когда там асфальт нормальный», — такая запись появилась в Facebook в сообществе «Дороги Ярославля» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

В комментариях к посту жители Ярославля и области с воодушевлением поддерживают эту идею. В том числе, «за» высказывается председатель регионального отделения федерации автовладельцев России Илья Арифулин.

Реакция ярославцев легко объяснима. В результате закрытия аварийного моста через Которосль в начале ноября 2016 года фактически половина Красноперекопского района осталась без прямого транспортного сообщения. И без того не лучшая обстановка на улицах Ярославля резко ухудшилась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов Ярославской областной думы также выразили сомнения в целесообразности благоустройства Советской площади, которая находится в довольно хорошем состоянии. Парламентарии считают, что деньги можно было бы использовать на более актуальные проекты.

«Деньги нужны, безусловно, никто от них не отказывается. Но на эти средства можно было бы обустроить другие площади в центре Ярославля, которые более востребованы ярославцами в повседневной жизни. Например, огромный транспортный поток на Красной площади, много пешеходов на площади Юности, не очень хорошо выглядят площадь Труда и площадь Волкова. Эти городские пространства остро нуждаются в том, чтобы их сделали красивыми и удобными для людей. А Советская площадь и так достаточно приличная. Там сидят чиновники, сами для себя что ли делают?» — такую мысль, в частности, высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Андрей Крутиков.