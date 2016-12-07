Минск, 7 декабря, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Блокировка доступа к анонимной сети Tor в Белоруссии вызвана необходимостью ограничить доступ к различным запрещенным сайтам, а не анонимный выход в интернет. Об этом 7 декабря сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на министерство связи и информатизации страны.

Pixabay.com Блокировка Сети

Как напомнили в Минсвязи, с соответствии с законодательством компании, предоставляющие интернет-услуги, должны ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией. Однако есть ряд инструментов, таких как прокси-серверы и анонимные сети типа Tor, с помощью которых пользователи могут посетить заблокированные интернет-страницы. Соответственно, такие инструменты также должны быть заблокированы.

Также в Минсвязи отметили, что подобные подходы характерны для многих государств. Блокировки позволяют ограничить доступ к сайтам с информацией, способствующей ведению экстремистской деятельности, незаконному обороту оружия, распространению наркотиков и порнографии, осуществлению незаконной миграции и торговле людьми, пропаганде насилия и жестокости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IP-адреса прокси-серверов Tor были внесены в Белоруссии в перечень подлежащих блокировке. Особенностью браузера Tor является сохранение анонимности при посещении сайтов.