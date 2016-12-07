Минск, 7 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Город-герой Минск, площадь Победы, 9 мая 2016 года

Демонстрация управляемого заноса на площадке у стелы на минской площади Победы будет оценена в рамках Уголовного кодекса. Об этом сегодня, 7 декабря проинформировала Генпрокуратура Белоруссии.

Прокурор Партизанского района города Минска 6 декабря возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Белоруссии (хулиганство) в отношении 27-летнего минчанина, который ночью 29 ноября «находясь на территории площади Победы в г. Минске возле Мемориального памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.), в присутствии граждан умышленно из хулиганских побуждений заехал на автомобиле марки «Мерседес-Бенц S300» на площадку памятника и, введя автомобиль в управляемый занос, проехал около трех кругов вокруг своей оси, чем грубо нарушил общественный порядок».

Сотрудники Департамента охраны МВД застигли водителя в момент совершения этих действий и он попытался скрыться. «В ходе преследования он проехал на запрещающий красный сигнал светофора, создал аварийную обстановку, на требования сотрудников органов внутренних дел остановиться не реагировал», — отметили в Генпрокуратуре.

Там сообщили также, что организация предварительного расследования в рамках уголовного дела возложена на отдел Следкома Белоруссии по Партизанскому району столицы Белоруссии. Информация о местонахождении задержанного отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы в Белоруссии участились случаи актов вандализма в отношении памятников погибшим во время Отечественных войн. Летом 2016 года фотограф Илья Завадский сделал на минской площади Победы фотосессию гражданки Виолетты Атаевой в полупрозрачном нижнем белье — опубликованная фотосессия активно обсуждалась в социальных сетях с участием подполковника милиции, пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского. Возложение венков к Вечному огню у стелы на минской площади Победы является частью дипломатического протокола при посещении Белоруссии иностранными делегациями.

До этого Прокуратура, Следком и МВД Белоруссии не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по факту разрушения в 2014 году мемориальной плиты на памятнике, установленном в Витебской области на месте гибели в 1812 году генерала Якова Кульнева. Правоохранители республики даже не пытались искать вандалов и отказались возбуждать уголовное дело, а Академия наук и Минобраз Белоруссии пришли к выводу о том, что Отечественная война 1812 года не является для белорусов Отечественной.