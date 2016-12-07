Петрозаводск, 7 декабря, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Глава Республики Карелия Александр Худилайнен в 2016 году уже дважды побывал на грани отставки, но благополучно сумел ее избежать. По мнению ряда экспертов, ему помогла определенная гибкость, полезные связи в Москве и открытая демонстрация лояльности федеральной власти. Сработают ли эти механизмы политического выживания в свете ожидаемой ревизии губернаторского корпуса, которую готовит Кремль?

Gov.karelia.ru Александр Худилайнен

Президентский выговор — на пользу

В начале 2016 года в ходе правительственного совещания министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень заявил, что два региона — Карелия и Забайкальский край — «практически саботировали» программу расселения граждан из аварийного жилья. При этом оба субъекта получали средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства лично разбирался в ситуации «методом погружения». В результате, после встречи с губернатором Забайкальского края Константином Ильковским и главой Карелии Александром Худилайненом, были приняты решения об отставке первого и выговоре второму.

Уцелевший Худилайнен поблагодарил президента за выговор и заявил, что теперь будет жестче спрашивать с подрядчиков, которые также участвуют в организации переселения граждан из аварийного жилья, каковым в республике признано почти 117 тысяч квадратных метров жилых помещений. Тогда же глава Карелии выразил надежду, что в 2016 году ситуация существенно исправится, а в 2017 году регион полностью выполнит свои обязательства.

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Не удивительно, что тема расселения аварийного жилья стала в текущем году одной из основных в отчетах республиканских властей. «У нас стояла задача до 1 сентября выполнить показатели по вводу домов в рамках первого этапа программы по переселению. Если просуммировать наши целевые показатели 2014−2015 годов, то мы должны были ввести в эксплуатацию 40 340 метров. На сегодня, с учетом опережающих темпов расселения в Петрозаводске, выполнено расселение 42 700 метров», — рассказал на одном из совещаний министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец.

По последним официальным данным, в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2014 года на 1 ноября 2016 года в Карелии расселено 40,39 тыс. кв. метров аварийного жилья. Федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ принят отчет республики о 100%-ном выполнении целевых показателей 2014 и 2015 годов текущей программы переселения.

В Карелии продолжается работа по реализации второго и третьего этапов программы переселения 2014−2017 годов. Как отметил во время своей недавней рабочей поездки председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, Карелия сделала существенный рывок вперед в реализации этой социально важной программы. Это мнение поддержал и Минстрой России.

«Уже сегодня можно говорить о мобилизации сил ряда регионов, стоит отметить улучшение ситуации в Республиках Коми и Карелия. По прогнозам этих субъектов, они сумеют выполнить целевой показатель 2016 года в установленный срок», — отметил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

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«На старте программы переселения из аварийного жилья 2014−2017 годов были выявлены серьезные проблемы, которые во многом повлияли на затягивание сроков реализации первого этапа. Это, в частности, и недоработки муниципальных властей ряда районов республики, и недобросовестные подрядные строительные организации. Но эту ситуацию удалось переломить благодаря поддержке федерального центра, личному участию главы Карелии, системной работе, проводимой органами исполнительной власти, активизации работы муниципалитетов», — отметил, в свою очередь, карельский коллега Меня Дмитрий Матвиец.

Не пойти ко дну после Сямозера

Следующая волна разговоров об отставке главы Карелии поднялась после массовой гибели детей из Москвы и других регионов в лагере на Сямозере. Александр Худилайнен сходу обвинил в трагедии недобросовестных коммерсантов и московских чиновников, которые размещали заказ на летний отдых детей.

«У этой компании московский департамент покупал услуги не первый год, видимо, был удовлетворен качеством. В Карелии у прокуратуры и санэпидемнадзора были замечания по питанию и санитарному состоянию, но никто не думал, что может дойти до такой беды», — заявил он «Ведомостям» и признал, что косвенно ответственность ложится и на него — «значит, был недостаточно требователен».

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Однако собеседник издания в управлении внутренней политики администрации президента тогда отмечал, что отставка Худилайнена пока не предвидится, несмотря на его невысокий рейтинг, низкие показатели доверия и президентский выговор. «Ему досталось непростое наследство от предшественника и сложный регион — социально-экономические и политические проблемы. Но решать их он стал силовым путем, а не путем переговоров и компромиссов, поэтому конфликтные ситуации продолжают всплывать», — пояснил мотивы Кремля источник.

Выборы и рейтинги дали надежду

Выборы 2016 года были особенно важны для главы Карелии — они могли стать тем поворотным моментом, от которого зависело, сохранит ли Худилайнен свое кресло. Явка избирателей в регионе оказалась весьма вялой и едва превысила 39%. По результатам единого дня голосования 18 сентября «Единая Россия» получила 24 из 36 мест в Законодательном собрании Карелии (7 по партийным спискам, 17 — по одномандатным округам). «Партия власти» также набрала абсолютное большинство в Петрозаводском горсовете, уступив один мандат кандидату от КПРФ. В Костомукшском горсовете единороссы получили все 18 мест.

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С точки зрения общей социальной напряженности, в ситуация в Карелии относительно спокойная. Звучат отдельные голоса о том, что глава региона злоупотребляет властью, усугубляет экономическое положение республики, привлекает правоохранительные органы для борьбы с политическими оппонентами. Однако на данный момент это не вылилось в какие-то сформированные протесты, способные изнутри поколебать положение главы республики.

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Отметим, в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре 2016 года Александр Худилайнен занял 70-е место. Таким образом, он улучшил свой октябрьский результат на 13 позиций (октябрь 2016 — 83 место).

Напомним, Александр Худилайнен был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия указом президента РФ 22 мая 2012 года. А уже 24 мая того же года Законодательным собранием региона он был наделен полномочиями главы Республики Карелия. Срок полномочий Худилайнена истекает в 2017 году.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, в структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. По данным источника в Администрации президента России, Управление внутренней политики вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время — «не раньше, чем через месяц, не позже, чем через два месяца» — представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

По словам источника, разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.

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