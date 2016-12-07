Ярославль, 7 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области было незаконно заготовлено около 20 тыс кубометров леса. Больше всего от активности «черных лесорубов» пострадали Угличский, Пошехонский и Гаврилов-Ямский районы, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так, с начала года в Угличском районе незаконно вырублено более 2 тысяч кубометров леса — это порядка 30% от всего объема незаконной рубки. Пошехонский район потерял 968 кубометров, Гаврилов-Ямский — 907.

Проблемы лесной отрасли региона стали предметом обсуждения на оперативном совещании правительства Ярославской области 7 декабря. Участники совещания констатировали, что ситуация требует незамедлительного принятия адекватных мер.

В Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре говорят, что «черных лесорубов» не останавливает даже особый статус лесных угодий. Вырубка леса на особо охраняемых природных территориях в настоящее время ведется фактически безнаказанно.

«Отсутствие Положений об особо охраняемых природных территориях делает невозможным привлечение нарушителей к уголовной ответственности. Из 366 особо охраняемых природных территорий Положения имеют лишь 37. Еще 15 проектов разработаны и проходят согласование. На 2017 год запланировано комплексное экологическое исследование 2 таких территорий, на что выделено около одного миллиона рублей. Темпы работы недостаточные», — подчеркнул Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Маркин.

По итогам 10 месяцев текущего года органами внутренних дел на территории региона зарегистрировано 109 преступлений, связанных с незаконной вырубкой лесных насаждений. По словам начальника УМВД России по Ярославской области Николая Трифонова, раскрываемость по итогам первого полугодия была на уровне 40%. Для сравнения: в Тверской области этот показатель составляет — 37%, во Владимирской — 31%, в Ивановской — 43%. Однако, как отметил Николай Трифонов, серьезным препятствием в работе полиции в этом направлении становится невозможность изъятия и хранения техники нарушителей и доказательств преступления — собственно вырубленной древесины.

«У нас нет техники, способной произвести перевозку гусеничного и иного крупногабаритного транспорта, осуществляющего перевозку древесины. Нет и охраняемых стоянок, складов, где будет храниться изъятое. Выезжаем на место происшествия — там тягачи, лесовозы. Куда девать? Этот проблемный вопрос надо решать», — подчеркнул Николай Трифонов.

Главу УМВД поддержал и природоохранный прокурор, заметив, что вырубленный лес также остается на месте происшествия, в результате его ценность существенно падает, а в некоторых случаях древесина попросту разворовывается.

По итогам совещания принято решение в короткие сроки создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами наведения порядка в лесной отрасли региона. Правительство Ярославской области, в свою очередь, выдвинуло ряд конкретных предложений в этом направлении. В числе таковых — проработать вопрос о предоставлении арендаторами лесных участков планов рубок на каждый год, чтобы главы районных администраций отслеживали ситуацию. Также правительство попросило прокуратуру усилить работу по выявлению случаев, когда выделенная государством гражданину на индивидуальное строительство древесина используется не по назначению другими лицами. Прокуратура, в свою очередь, сочла необходимым проводить проверки организаций, перерабатывающих древесину, и предприятий, поставляющих ее — на предмет сопоставления объемов.

«Полномочия по декриминализации лесной отрасли находятся в ведении широкого спектра ведомств и уровней власти. Будем организовывать совместную работу и докладывать результаты на оперативных совещаниях и заседаниях правительства», — резюмировал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.