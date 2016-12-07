Москва, 7 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В октябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился на фоне выборов президента США на 23% и составил 2,8 миллиарда долларов, говорится в «Вестнике Банка России».

Дарья Антонов ИА REGNUM Валюта

Совокупный спрос населения на наличную валюту в октябре по сравнению с сентябрем увеличился на 8% и составил 6,6 миллиарда долларов. При этом его объем был меньше, чем в октябре 2014 и 2015 годов, на 51 и 1% соответственно, уточнил регулятор

«В октябре 2016 года третий месяц подряд на внутреннем рынке сохранялось стабильное предложение населением наличной иностранной валюты. При некотором увеличении спроса, связанного в том числе с ожиданием возможного роста курса доллара к рублю в преддверии выборов в США, это привело к дальнейшему росту чистого спроса населения на наличную иностранную валюту», — отмечается в документе.

В этих условиях уполномоченные банки почти в два раза увеличили ввоз в РФ наличной иностранной валюты, большая часть которой к концу месяца осталась не востребованной населением.

Так, с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2016 года физическими лицами было снято 2,7 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем месяцем ранее. В октябре 2016 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 миллиарда долларов наличной валюты, что на 4% меньше, чем в сентябре.

Продажи долларов сократились в октябре на 2%, европейской валюты — на 9%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем снизилось на 5% и составило 1,8 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже практически не изменился и составил 668 долларов.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем снизился на 8% и составил 0,5 миллиарда долларов.