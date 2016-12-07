Челябинск, 7 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Главный итог визита президента России Владимира Путина в Челябинскую область — это публичная поддержка главой государства экологических инициатив региона. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы в течение всего этого года настойчиво выходили с ними на федеральный уровень, использовали любую возможность заявить о своей позиции. Эти инициативы небесспорны, как показали все рабочие группы по подготовке Госсовета. Не всегда федеральные структуры готовы делиться с регионами полномочиями, что тоже вполне объяснимо. Тем не менее Владимир Владимирович недвусмысленно дал понять, что управление экологическими рисками должно находиться в компетенции региональных властей», — сказал Борис Дубровский.

Он выразил уверенность в том, что только при таком подходе можно будет выполнить требования жителей региона и обеспечить им более комфортную среду проживания. «Мы очень рассчитываем, что заявленная президентом России публичная поддержка наших инициатив найдет отражение в поручениях по итогам Госсовета», — сказал губернатор.

Отметим, экологические проблемы являются для региона одними из основных. На территории Челябинской области находятся крупные промышленные предприятия. Жители области неоднократно жаловались на проблемы, вызванные экологическими нарушениями. Также в регионе периодически проходят протесты против новых производств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетил Челябинскую область 5 декабря. Он побывал в Миассе и Челябинске.