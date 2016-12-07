Чебоксары, 7 декабря, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Провокационный рекламный плакат с террористом появился в Чебоксарах. В одном из фотоцентров столицы Чувашии в качестве глянцевого образца продукции напечатан портрет «террориста №1» Усамы бен Ладена, который соседствует с изображениями мировых лидеров. Убийцу «тысяч ни в чем не повинных граждан выставили на обозрение в общественном месте, да еще и сам руководитель фирмы», который объясняет, что это «юмор у него такой». Вероятно, следующим шагом в вызывающей рекламе должен стать портрет Гитлера. Об этом пишет в социальной сети известный чебоксарский фотограф Сергей Коробко. ИА REGNUM приводит выдержки (орфография и пунктуация сохранены).

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В один из фотоцентров Чебоксар на прайс-плакатах с фотографиями в качестве образцов представлены известные мировые политики: Барак Обама, Сергей Лавров, Ангела Меркель, Ким Чен Ын, Саддам Хусейн, Муамар Каддафи и даже королева Великобритании Елизавета II. «Естественно, у меня возник резонный вопрос: неужели у фотофирмы есть авторский договор на использование в качестве своей рекламы портреты знаменитых вип-персон? Но, с другой стороны, они же никогда не зайдут туда и не предъявят свои права, так чего воду мутить? Но тут, случайно, обратил внимание на фото старика в чалме. На плакате, между портретом Лаврова (на представленном фото Эрдоган — прим. ИА REGNUM) и Обамы, был напечатан портрет Усамы бен Ладена! Террорист, основатель Аль-Каиды, вот так запросто висел на всеобщем обозрении??? И вот тут меня прорвало», — пишет Сергей Коробко, отметив, что потребовал убрать снимок «фото убийцы ни в чем не повинных людей», выставленный в общественном месте.

Работники сослались на директора — «он вешал, юмор у него такой». «Я опешил. Как такое может быть? Руководитель известной фирмы, вывешивая портрет террориста, решил так пошутить? Может я попал в какой-то розыгрыш? Я нашел телефон директора данного фотоцентра и позвонил с целью прояснить ситуацию. Я представился, обрисовал картину с фотографией террориста Усамы бен Ладана в его центре и высказал предположение, что, может, это ошибка? Может, террорист случайно попал в прайс? И что же я услышал в ответ? «Там нет никакой ошибки — спокойно ответил уважаемый человек. — Ну, и что, что портрет Усамы висит в прайсе? Зайдите в интернет, там фотографии бен Ладана в свободном доступе, никто же не запрещает…», — пишет Сергей Коробко, отмечая, что владелец не видит «ничего криминального» и уберёт рекламу террориста, если «правоохранительные органы выпишут мне предписание убрать».

«А завтра у вас в фотоцентре будет висеть портрет Гитлера…», — недоумевает фотограф.

«Я не собираюсь лезть ни в чью частную жизнь. О чем человек думает, чем занимается у себя дома, что вешает на стены его дело. Но когда террориста, убийцу тысяч ни в чем не повинных граждан, выставляют на обозрение в общественном месте, да еще и сам руководитель фирмы, это выходит за границы моего понимания человечности. Я не знаком с тем руководителем, хотя слышал, что он не плохой человек. Но я уверен, что этой публикацией, вызову у директора фотофирмы больше негативных эмоций, чем портрет Усамы в его магазине», — подчёркивает Сергей Коробко.