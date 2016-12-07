Кострома, 7 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Костроме и бывший старший оперуполномоченный этого же отдела получили условные сроки за вымогательство взяток у задержанных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

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Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года в отдел полиции №3 УМВД России по г. Костроме за совершение мелкого хищения был доставлен местный житель, которого должны были привлечь к административной ответственности за мелкое хищение. При этом двое полицейских обманули мужчину, заставив его поверить, что дело может превратиться в уголовное — по статье «Кража». Обвиняемые потребовали передать им телевизор. Введенный в заблуждение потерпевший с этим согласился, и его сожительница передала обвиняемым шесть тысяч рублей на приобретение телевизора. После получения денег обвиняемые были задержаны сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД РФ по Костромской области.

Кроме того, в сентябре-октябре 2015 года бывший старший оперуполномоченный получил взятку в виде телевизора от женщины, ранее привлекавшейся к уголовной и административной ответственности и регулярно употребляющей наркотики — за взятку задержанную отпустили из участка.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных региональным управлением внутренних дел. В ходе предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции признали виновным по статье «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения», бывшего старшего оперуполномоченного этого же отдела — по статьям «Мелкое взяточничество» и «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения».

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2,5 года.