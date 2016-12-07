Чебоксары, 7 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Для усиления работы полиции в Чебоксарах планируют закупить передвижные пункты полиции и беспилотники. Данные вопросы были обсуждены в мэрии Чебоксар на рабочем совещании чиновников, депутатов и полиции под председательством министра внутренних дел Чувашии Сергея Неяскина и сити-менеджера столицы Алексея Ладыкова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

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В релизе отмечается, что был обсуждён вопрос приобретения передвижных пунктов полиции на базе автобусов ПАЗ. Представители МВД отметили, что помимо стандартного оборудования, они будут оснащены «современными средствами, которые позволят оперативно выяснить личность человека и не доставлять его в отдел полиции». Также передвижные пункты будут вести патрулирование в местах повышенной криминогенной опасности.

Также был поднят вопрос о закупке беспилотных летательных аппаратов. Министр Сергей Неяскин отметил, что «Чебоксары могут стать первым городом в России, где подобные технические средства будут использоваться для решения задач как стоящих перед муниципалитетом, так и для охраны общественного порядка и проведения специальных мероприятий министерства внутренних дел по Чувашской Республике», говорится в релизе. О каких спецмероприятиях правоохранителей идёт речь, не уточняется.

Алексей Ладыков подтвердил, что совместно с депутатским корпусом администрация города рассмотрела и приняла положительное решение о приобретении как передвижных пунктов полиции, так и летательных аппаратов. Процедура по закупке будет запущена после «окончательного формирования технического задания» от чувашский полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос использования беспилотников изучался ранее и другими ведомствами. В июне 2016 года Управление Росреестра в Чувашии рассматривало вопрос использования беспилотных летательных аппаратов для проведения государственного мониторинга земель, земельного и геодезического надзора. Возможности беспилотников из Ижевска и Королева были продемонстрированы на полях Цивильского района. Тогда отмечалось, что данные аппараты уже используют во многих регионах России, а Чувашии «пока только приступает» к этому процессу. Ранее Минздрав Чувашии выражал заинтересованность в закупке беспилотников для службы скорой помощи.

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Кроме того, был поднят вопрос подключения коммерческих структур к системе видеонаблюдения «Безопасный город» и на пульт центра управления нарядами столичной полиции. В большей степени это касается круглосуточных питейных заведений, которые являются источником повышенной криминогенной напряженности. Сергей Неяскин отметил, что на сегодняшний день один из собственников готов в тестовом режиме на тестовое подключение к видеосистеме.

Городские проблемы, где требуется помощь полиции, были озвучены «в конце совещания». В их числе эвакуация автотранспорта, припаркованного под запрещающими знаками, организация работы передвижных пунктов весового контроля в осенне-зимний период и пресечение фактов несанкционированной торговли. Сергей Неяскин поручил руководителям структурных подразделений министерства принять участие в решение обозначенных проблем и оказать поддержку, отмечается в сообщении.