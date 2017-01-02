Москва, 2 января, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Для роста внутреннего потребления следует ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»)

Кукрыниксы. 15 лет советской власти. 1932

«Львиная доля национального богатства принадлежит 1% населения страны, и очевидно, что это, в том числе, является причиной, почему не может развиваться малый бизнес, продавать-то некому», — отметил парламентарий. «Пока не будет перераспределения, не будет и развития для национальной экономики, потому что не будет покупателя, не будет человека, который бы эту продукцию покупал», — указал он.

«Каким образом, можно такое перераспределение осуществлять? Через прогрессивную ставку подоходного налога, в том числе. И я напомню, что в таких достаточно консервативных странах, как Великобритания и США, эта верхняя шкала прогрессивного налога достигала отметки 95−98 процента, сегодня порядка 60−65», — говорит депутат.

«Ведь что делает один процент наибольшей состоятельной части населения? Эти деньги либо складируются и мы видим при отдельных обысках, как миллиарды рублей, а то и долларов оказываются в складах на квартирах у губернаторов, у полковников полиции. Эти деньги могли бы работать на внутреннюю торговлю, на развитие потребительского спроса, они не работают», — считает Шеин. «Они не работают не только, потому что Росфинмониторинг обладает пока недостаточным инструментарием, но и в силу того, что сама система в Российской Федерации с перераспределением национального богатства предполагает обогащение вот этого самого одного процента верхушки», — считает парламентарий.

По его словам, «вот одному проценту самых состоятельных людей в таких странах, как ЮАР достаточно, справедливо относящейся к странам третьего мира, принадлежит порядка 42 процентов национального богатства, в Бразилии — 48 процентов, в Индонезии — 49, в Индии и Таиланде — 58, у нас — 71».