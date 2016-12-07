Минск, 7 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум.



Bullion Vault Золото

Золотовалютные резервы Белоруссии в определении ССРД МВФ по итогам ноября увеличены на $21,2 млн и, по предварительным данным, на 1 декабря составили $4,8383 млрд в эквиваленте. Об этом сегодня, 7 декабря проинформировал Нацбанк республики.

ЗВР в национальном определении (альтернативная методика расчёта), сказано в официальном сообщении, за ноябрь выросли на $138,9 млн до $5,3135 млрд эквиваленте. Росту резервов препятствовало плановое погашение Совмином и Нацбанком республики внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

«Увеличению золотовалютных резервов способствовало поступление средств от продажи Национальным банком Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживающая очередной кризис, сокращая промышленное производство, что способствует сокращению спроса на импорт и позитивно влияет на стабильность курса деноминированного летом белорусского «зайчика». В то же время сокращается экспорт и поступление инвалюты, что не позволяет обеспечить двухмесячный объём закупки импорта без отказа от выполнения социальных обязательств или альтернативных источников экономии.

В 2016 году правительство Белоруссии существенно сократило госрасходы в реальном секторе экономики. Традиционно российская прямая и косвенная помощь является главным источником внешней поддержки. Россия является главным кредитором Белоруссии.