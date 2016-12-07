Астрахань, 7 декабря, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Под Астраханью водитель скорой медицинской помощи вышел на дежурство пьяным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 7 декабря, спецтранспорт сотрудники дорожной полиции остановили за правонарушение сегодня утром в селе Икряное.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

От предъявившего документы водителя «УАЗ-396 223» сильно пахло алкоголем. Медосвидетельствование не оставило сомнений в том, что мужчина, заступивший на дежурство был пьян.

Теперь 49-летний местный житель ответит за управление транспортным средством в состоянии опьянения перед законом. Сотрудник полиции составили на административный протокол. Кроме того, дело об административном правонарушении по статье 12.32 КоАП РФ возбуждено и в отношении механика, допустившего водителя к управлению служебным автомобилем.

Добавим, что только за прошедшие выходные в ходе рейда сотрудники полиции задержали на дорогах Астраханской области 27 нетрезвых водителей. Ещё 18 граждан отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Все нарушители привлечены к административной ответственности. 45 водителям грозит лишение прав и штрафы на общую сумму 1,35 миллиона рублей.

Среди остановленных для проверки водителей оказались семь человек, которые сели за руль в состоянии опьянения уже повторно. Теперь они могут попасть под уголовную статью. Вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел по статье 264.1 УКРФ решается.