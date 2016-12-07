Киев, 7 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Для того чтобы Украина возобновила закупки российского газа, необходимо подписать дополнительное соглашение или трехстороннее соглашение между Киевом, Брюсселем и Москвой. В противном случае Украина опасается не получить российский газ на выгодных для нее условиях. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Будет ли газ?

Он отметил, что Киев не может покупать газ у российской компании без подписания дополнительного соглашения или трехстороннего соглашения с Россией и Европейским союзом. В ином случае Витренко беспокоится, что существует риск того, что украинские платежи за газ (около $600 млн) зачтут в оплату обязательств «бери или плати», и «этот газ будет поставлен не нам, а на оккупированные территории».

В то же время Украина ожидает, что с начала будущего года цена на российское голубое топливо возрастет до $200−210 за тысячу кубометров. По словам Витренко, цена на газ российской компании «Газпром» составляет сегодня не $140−160 за кубометр, а $178−183 за кубометр. Если учесть еще поправку на калорийность, то чуть более $178. С первого же квартала 2017 года Украина ожидает, что цена на газпромовское топливо увеличится до $200−210, отметил Витренко.

В своем сообщении он обратил внимание на то, что цены на европейский газ постоянно колеблются. Так, в августе — сентябре они были ниже газпромовских, и Украина могла купить больше газа. Но не сделала этого, обвинив «Газпром» в том, что он блокирует виртуальный реверс. В связи с этим украинская сторона закупила меньше европейского газа, чем хотела.

«Потом была необычно холодная осень, и европейские цены стали выше газпромовских, но разница была относительно небольшой», — заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины».

26 ноября глава Минэнерго РФ Александр Новак и зампред ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович провели переговоры, по итогам которых договорились участвовать в трехсторонних переговорах по газу с Украиной. Позже российский министр отметил, что обсуждал с Шефчовичем реализацию действующих контрактов между РФ и Украиной. Планируется, что на трехсторонних переговорах в формате Европейская комиссия — Россия — Украина, которые пройдут 9 декабря в Брюсселе, будет поднят вопрос дополнительных поставок газа в рамках действующих контрактов. Причем Новак подчеркнул, что речь идет только о расширении действующих контрактов. Российский министр и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже подтвердили свое участие в переговорах. Как заявил ранее ИА REGNUM генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, Европа заранее просчитала все риски в связи с недостаточной заполненностью украинских газовых хранилищ, поэтому трехсторонние переговоры ЕС необходимы, чтобы не произошло сбоя в поставках газа через Украину. В Брюсселе четко понимают, что Украина — ненадежный транзитер.

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В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 6 декабря обозначил ряд условий, при выполнении которых Украина будет закупать голубое топливо у «Газпрома». Во-первых, это подписание допсоглашения, которое бы отменяло правило «бери или плати». Во-вторых, это ценовое предложение и условия поставок. Также Коболев подчеркнул, что это вопрос политической целесообразности, а вопрос возобновления закупок газа у России относится к коммерции и юриспруденции.

Что касается цены на российский газ, то в конце ноября текущего года Александр Новак говорил, что цена «Газпрома» на голубое топливо для Украины ниже, чем даже на спотовых европейских площадках, на $15−30. Таким образом, сегодня закупки у России для Киева экономически более целесообразны. Предпочтя российскому газу европейский, Украина понесла дополнительные издержки. В то время как цена «Газпрома», в соответствии с действующей формулой по контракту, абсолютно конкурентоспособна, подчеркнул глава Минэнерго РФ.

Напомним, что с начала 2016 года украинская сторона в одностороннем режиме повысила ставку транзита для «Газпрома» более чем в 1,5 раза. Транспортировка российского газа на сто километров стала стоить $4,5. В связи с этим расходы на транзит углеводородов для российской стороны в первом квартале 2016 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (165,91 млрд рублей). Причем если Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу украинской компании, то ежегодная плата «Газпрома» за транзит газа через территорию Украину может вырасти на $4 млрд, говорил ранее Витренко.