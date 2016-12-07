Москва, 7 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ дополнен перечень отдельных видов медицинских изделий, производимых в иностранных государствах, в отношении которых устанавливаются ограничения при закупках для государственных нужд, сообщается на сайте правительства РФ.

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Перечень отдельных видов иностранных лекарств дополнен 62 позициями. В том числе диагностическими наборами, хирургическими и стоматологическими инструментами, техническими средствами реабилитации, диагностическим оборудованием, включая рентгеновские аппараты, медицинскими изделиями ватно-марлевой группы, абсорбирующим бельём, физиотерапевтическим оборудованием, инкубаторами интенсивной терапии для новорождённых.

Отмечается, что ограничения по этим позициям касаются только государственных закупок и не распространяются на импортные медицинские изделия, обращающиеся на коммерческом рынке.

Принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий.