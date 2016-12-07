Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Суммарные доходы футбольного клуба «Ростов», принявшего участие в групповом этапе Лиги чемпионов и пробившегося в 1/16 финала Лиги Европы, составили около 20 млн евро. Об этом сообщает Sports.ru.

WDnet Евро

«12 млн «Ростов» получил за попадание в групповой этап, — говорится в сообщении. — За матчи с «Аяксом» ростовчане получили 2 млн евро (победа плюс ничья)».

Российский клуб также получит 1,5 млн за победу над мюнхенской «Баварией», а за две ничьи с голландским ПСВ — по 500 тыс. евро. Еще около 4 млн евро «Ростов» получит в качестве отчислений за телетрансляции.

За участие в 1/16 финала Лиги Европы российский клуб «разбогатеет» на 500 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря «Ростов» на выезде сыграл вничью с голландским ПСВ в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов и занял третье место в группе D.

Читайте также: «Ростов» сыграл вничью с «ПСВ» — видео