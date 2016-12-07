Ярославль, 7 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предложила застройщикам новые условия работы в интересах комплексного развития территорий. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, разрешение на строительство не будет выдаваться, если в проекте застройки не предусмотрены школы и детские сады.

Новостройка в Ярославле

В мэрии Ярославля констатируют, что инвестпроекты, изначально подразумевающие застройку новых микрорайонов с учетом социальной инфраструктуры, активно реализуются в других регионах России. При этом стоимость жилья в таких микрорайонах увеличивается в разы. Но коль скоро Ярославлю необходима социальная инфраструктура в новых микрорайонах, руководство города сочло необходимым наладить новую схему взаимодействия органов исполнительной власти со строительными организациями.

«Школы, детские сады, учреждения спорта и здравоохранения необходимы городу, но бюджетных возможностей для их строительства нет. При этом застройщики не несут никаких социальных обязательств, хотя региональными нормативами градостроительного проектирования это предусмотрено. Развитая инфраструктура выгодна и самим инвесторам, так как повышает привлекательность жилья. В сложных экономических условиях мы должны не требовать помощи от бизнеса, а поддерживать его, вместе работать над решением общих проблем», — считает исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов.

Между тем, представители строительного бизнеса видят в условиях, выдвинутых мэрией, немало подводных камней — как для себя, так и для города. По мнению известного ярославского бизнесмена Евгения Мухина, застройщики попросту не будут покупать площадки на таких условиях — и город потеряет инвестиции.

«Строительство школ и детских садов — это обязанность мэрии, тем более что под застройку в Ярославле продано с аукционов много участков. Где эти деньги?! Латать дыры в бюджете за счет бизнеса — не совсем удачное решение. Сейчас в силу снижения спроса цены на новые квартиры падают, а нам предлагают удорожание себестоимости строительства. Ярославль — не Подмосковье, здесь уже не берут квартиры и по 40 тыс. рублей за кв.м. С таким обременением застройщики просто не будут покупать участки, то есть инвесторы не пойдут в Ярославль. Когда жилищное строительство встанет, цены на новые квартиры взлетят — это логичный процесс. Сейчас такое время, когда именно бизнес должен выдвигать условия. А мэрия, если она хочет развития города, должна понимать, что «продавить» свою позицию тут не получится. Пока же у строителей очень много вопросов к городской власти», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Мухин.

Проговаривать все эти вопросы и выстраивать диалог с застройщиками мэрия Ярославля планирует в рамках координационного совета по строительству. В настоящее время руководителям стройорганизаций предложено выдвинуть кандидатуры в состав совета.