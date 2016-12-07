Саратов, 7 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В девяти многоквартирных домах по улице Советской в районном центре Озинки отсутствует теплоснабжение. Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей первым заместителем главы администрации Озинского района и незаконного отключения потребителей руководителем ООО «Теплосервис», сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

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Для прокурорской проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора и МЧС, которые обследование жилые помещения. Установлено, что в квартирах, расположенных в девяти многоквартирных домах по улице Советской, отсутствует теплоснабжение.

Администрация муниципального района в 2016 году не принимала меры по подготовке к отопительному сезону муниципальной котельной № 4, которая ранее отапливала данные дома. Договор аренды котельной с теплоснабжающей организацией ООО «Теплосервис» расторгнут, а жильцам предложено самостоятельно оборудовать системы индивидуального отопления, пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

В октябре текущего года прокуратурой района главе администрации района вносилось представление об устранении нарушений закона. Однако теплоснабжение жилых помещений так и не было восстановлено.

За неисполнение законных требований прокурора прокуратурой Озинского района в отношении первого заместителя главы администрации Озинского муниципального района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Озинского муниципального района и о возложении обязанности по обеспечению предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению жителям жилых домов по ул. Советской р.п. Озинки. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Глава Озинского муниципального района предостережена о недопустимости нарушения действующего законодательства, и ей разъяснено, что в случае, если в результате продолжающегося бездействия администрации муниципального района от отсутствия теплоснабжения указанных квартир по неосторожности будет причинен тяжкий вред здоровью или наступит смерть человека или более лиц, она может быть привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Прокуратурой Озинского района в следственные органы направлен материал проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей первым заместителем главы администрации Озинского муниципального района вследствие недобросовестного отношения к службе при обеспечении жителей поселка теплоснабжением, а также по факту незаконного отключения потребителей от источников жизнеобеспечения руководителем ООО «Теплосервис».

По результатам принятия мер прокурорского реагирования 16 жилых помещений по улице Советской в Озинках обеспечены теплоснабжением, отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября проблемы с отоплением испытывали жители города Балаково Саратовской области. Тогда число многоквартирных домов в Балаково, оставшихся без тепла, в которых проживают 18 тысяч человек, увеличилось с 40 до 109. Об этом также проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Только в конце ноября пресс-служба губернатора сообщила, что наказаны виновные в отсутствии теплоснабжения в нескольких десятках многоквартирных домов в Балаково. От занимаемой должности освобожден директор — главный инженер Балаковской ТЭЦ-4 Андрей Катков. За отсутствие контроля за качественной подачей тепла в жилые дома вынесен выговор первому заместителю главы администрации Балаковского района Дмитрию Поперечневу (на тот период он исполнял обязанности руководителя администрации района).

По данным пресс-службы главы области, «причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях».

7 декабря в Саратовской области — минус 13.