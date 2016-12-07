Челябинск, 7 декабря, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Челябинской области дала свои плоды. В результате оперативных мероприятий изъято свыше 18 килограммов количество наркотических средств и психотропных веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

fatbwoy Наркотики

За период акции в органы МВД области на выделенные телефонные номера поступило свыше 50-ти сообщений о фактах оборота наркотиков. Полицейскими были изъяты свыше 18 килограммов различных видов наркотиков. Из них свыше 10 килограммов синтетических наркотиков, свыше 7 килограммов марихуаны, свыше 500 граммов героина, 300 граммов гашиша, а также 4,6 граммов психотропных веществ.

Кроме этого, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области продолжает работу по обнаружению и пресечению незаконного оборота наркотиков. Так, правоохранители Челябинска пресекли распространение синтетических наркотиков с использованием «тайников-закладок». Следственной группой отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинск в гараже ГСК по улице Звенигородской изъято наркотическое средство N-карбомаил массой 0,207 граммов у мужчины, ранее имевшего судимость. Обвиняемый распространял наркотические вещества с помощью «тайников-закладок». В ходе дальнейшей оперативной разработки было найдено дополнительно 48,874 граммов аналогичного вещества, принадлежащего наркоторговцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по 4 части, статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание для данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. В данный момент злоумышленник заключен под стражу и ожидает суда.

Осужденные за наркооборот граждане зачастую стремятся оспорить наказание и подают апелляции в суды. Так, в Челябинской области была осуждена на 9 лет жительница города Магнитогорска. Следствием было установлено, что женщина сбывала наркотики через интернет в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года.

Молодая женщина подала апелляцию и просила учесть, что она мать, однако суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о том, что обвиняемая ради наживы вовлекала в наркотическую зависимость молодёжь. Судебная инстанция не сочла необходимым изменить меру наказания осужденной.

Отметим, успешный зарубежный опыт борьбы с наркоторговлей зафиксирован на Филиппинах. Президент страны Дутерте сдержал свои предвыборные обещания бескомпромиссно бороться с наркоторговлей. Были созданы специальные народные дружины, которые вместе с полицией участвовали в противоборстве с наркомафией. Им наравне с полицией было разрешено без суда и следствия расстреливать наркоторговцев и их клиентуру. Всего за несколько недель президентства Дутерте в 2016 году были физически уничтожены более 300 причастных к наркоторговле лиц. А за несколько месяцев мертвых наркоторговцев насчитывалось уже свыше 3,5 тыс. Около 600 тыс. наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании.