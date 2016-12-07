Санкт-Петербург, 7 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Более 900 единиц техники выйдут на улицы Санкт-Петербурга в связи с ожидаемым приходом снежного шторма. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Уборка снега в Петербурге

По прогнозам синоптиков, днем в среду в Свеверной столице начнется метель и ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с. При этом произойдет резкое потепление до плюс 2 градусов. Во второй половине дня в город придет снегопад, слой снега может превысить 5 см. ГУ МЧС предупреждает горожан о сложной обстановке на дорогах и налипании снега.

Как сообщают петербургские дорожники, они уже подготовили к работе подметально-уборочную технику и пескоразбрасыватели. При необходимости на крупных магистралях машины пойдут уступом, предупредили автомобилистов в комитете по благоустройству.

Дороги будут подметать и посыпать песко-соляной смесью. Кроме того, специалисты освободят водоприемные устройства на улицах в преддверии потепления.

С начала декабря в Петербурге выпало более 20 см снега. Всего с начала зимнего сезона выпало более 1,1 м снега — это треть от объема, зафиксированного самой снежной за последние годы зимой 2010−2011 годов.

«К сегодняшнему дню с улиц вывезено более 860 тысяч кубов снега. Это в 230 раз больше, чем в тот же период прошлого года», — рапортуют в смольнинском комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко придется объяснить свои планы по уборке снега. Соответствующий депутатский запрос 30 ноября утвердил городской парламент.

Автором запроса выступила депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева. Она заявила, что горожане столкнулись с «абсолютным отсутствием системы уборки снега» в Северной столице.

Губернатора просят осветить его планы по возможной разработке оперативного плана по уборке города от снега в 2017 году в «условиях полного отсутствия материального и финансового обеспечения».

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