Москва, 7 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Госдуме надеются, что заключение Европейского суда аудиторов, признавших Украину самой коррумпированной страной Европы, сможет отрезвить часть адептов украинской евроэйфории и продемонстрировать европейской общественности бесперспективность вложений в вороватый киевский режим, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

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«Петр Порошенко и его команда превратили Украину не только в самую коррумпированную, но и в одну из самых бедных стран Европы, население которой нищает с катастрофической скоростью», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Но интересы и проблемы украинцев Киев мало волнуют, их беспокоит получение очередного финансового транша от МВФ, который они вновь разворуют и потратят на войну с собственным народом», — полагает он.

Военный конфликт на Донбассе не утихает, Минские соглашения упорно саботируются Киевом, продолжаются военные и политические провокации в отношении крымского региона, ведется охота на независимые СМИ и свободу слова, перечислил депутат.

«На эти абсурдные деструктивные действия сжигаются средства, которые могли пойти на восстановление разрушенной украинской экономики и социальной сферы. Но Порошенко явно намерен решать свои проблемы за счет граждан. Он готов резко повысить пенсионный возраст, увеличить тарифы на энергоносители, уничтожить санкционной политикой рабочие места, сократить социальные выплаты, сделать все, чтобы угодить своим покровителям и получить очередную помощь МВФ», — указал Железняк.

«Но выводы европейских аудиторов явно нарушили радужные планы Киева и теперь средства, выделенные Украине, будут рассматриваться под увеличительным стеклом. Европе, очевидно, надоело топить бездонную киевскую топку своими деньгами», — заключил Железняк.

Украина по-прежнему воспринимается, как наиболее коррумпированная страна в Европе, говорится в распространенном документе Европейской счетной палаты, или палаты аудиторов (ЕСП). Авторы исследования отмечают, что «доходная часть государственного бюджета подвержена негативному влиянию значительной теневой экономики». По мнению ЕСП, на Украине доминирующую роль во всех сферах общественной жизни, включая экономику, политику и СМИ, продолжают играть кланы олигархов.

В ночь на 15 сентября 2016 года совет директоров фонда одобрил выделение Украине очередного транша кредита в размере 716 млн СДР (специальные права заимствования МВФ), что составляет примерно $1 млрд. Представитель России в совете МВФ, как и обещал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, проголосовал против выделения транша.