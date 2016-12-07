Пекин, 7 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, главный финансовый регулятор страны предоставил кредиты 24 банкам на общую сумму в 339 млрд юаней ($49,13 млрд) под 3% годовых.

ИА REGNUM Доллар

«Данная мера позволит сохранить уровень ликвидности банковской системы КНР на разумном уровне», — сообщается в заявлении ЦБ КНР.

Программа среднесрочного кредитования финансовых организаций была введена в 2014 г. в целях поддержки коммерческих банков Китая. Благодаря данной программе коммерческие банки получают займы от ЦБ КНР под залог ценных бумаг, пишет «Синьхуа».

6 декабря ЦБ КНР влил в банковскую систему 60 млрд юаней с помощью операций обратного РЕПО. Доходность операций составила 2,25%. Операции проведены на 7-дневный срок. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Народного банка Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 декабря заместитель директора Академии социальных наук КНР Цай Фан представил экономический прогноз, согласно которому к 2022 г. Китай возглавит список стран с самым высоким ВВП на душу населения. По прогнозам китайского специалиста, через 5 лет данный показатель зафиксируется на отметке $12,6 тыс.