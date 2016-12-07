Москва, 7 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, итоговое сочинение пишут более 625 тысяч участников, в том числе 621 тысяча выпускников текущего года и более 3,5 тысячи участников с ограниченными возможностями здоровья. Около 14,5 тысячи участников пишут итоговое изложение, сообщили в Рособрнадзоре.

Неизвестный художник. Ученица

Сочинение проводится третий год подряд, его успешное написание является для обучающихся 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Определены пять основных направлений тем сочинений в 2016—2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестье», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки» и «Дружба и вражда».

Все участники, которые будут писать сочинение 7 декабря, должны узнать свои результаты не позднее 21 декабря.

Повторно написать сочинение 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, темами итогового сочинения в 2015—2016 гг. были — «Время», «Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы». Результат работы оценивался по шкале «зачтено» — «не зачтено».