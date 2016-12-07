Якутск, 7 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков и председатель городской Думы Москвы Алексей Шапошников 6 декабря подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Московская гордума, подписание соглашений о сотрудничестве

В зале приема делегаций Московской городской Думы в торжественной обстановке состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве, в которой принимали участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ от парламента Республики Саха (Якутия) Александр Акимов, постоянный представитель Республики при Президенте — первый заместитель председателя Правительства Якутии Юрий Куприянов, советник главы Иван Долинин, и.о. руководителя Аппарата Ил Тумэн Андрей Антонен и его заместитель Александр Зыков.

Московскую городскую Думу представляли председатель комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Валеев, председатель комиссии по образованию, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Антон Морев, руководитель аппарата Московской городской Думы Юрий Дмитриев.

Во вступительном слове председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил: «Наши законодательные собрания связывает длительная история взаимодействия. Протокол о сотрудничестве между Московской городской Думой и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) был подписан в Москве 18 лет назад 7 октября 1998 года. Делегация Московской городской Думы посетила Якутию в июне 1999 года. Представители якутского парламента были гостями Думы в 2002 году в рамках проведения Дней Республики Саха (Якутия)в Москве, посвященной 370-летию вхождения в состав Российского государства и в 2007 году».

Спикер гордумы Москвы пояснил: «В этом соглашении мы указали те моменты, которые интересны для нас с точки зрения обмена опытом, принятия общих законодательных инициатив, полезных для двух субъектов и Российской Федерации в целом. Уверен, что подписание Соглашения поможет нам укрепить двусторонние контакты. Потенциал нашего взаимодействия не исчерпан, и мы обязательно будем его развивать, выводить на новый уровень».

Председатель Государственного Собрания Якутии Александр Жирков обратил внимание на то, что в конце прошлого века между Московской городской Думой и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) было подписано соглашение, которое от имени Московской городской Думы в октябре 1998 подписывал председатель Московской городской Думы Владимир Платонов, со стороны Республики Саха (Якутия) — председатели двух палат парламента НиколайСоломов и Василий Филиппов.

«Одним из направлений в укреплении многоаспектных связей между Москвой и Якутией является сотрудничество Ил Тумэна с городской Думой столицы нашей Родины», — подчеркнул Александр Жирков.

«Первый большой десант республики состоялся в 1957 году, когда проводились Дни культуры, искусства и литературы Якутии в г. Москве. После этого еще трижды проводились Дни Республики в г. Москве. В будущем году отмечаем 385-летие вхождения Якутии в состав Российского государства, создана республиканская организационная комиссия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных этому событию. Пролонгирование соглашения между парламентами Москвы и Якутии является одним из подготовительных этапов в большой работе, приуроченной к этой знаменательной дате. Думаю, что в тех мероприятиях, которые планируем проводить в 2017 году, мы будем опираться на содействие и поддержку Московской городской Думы», — сказал спикер Ил Тумэна.

В рамках подписанного Соглашения парламенты Якутии и Москвы намерены взаимодействовать в области совершенствования федеративных отношений, законотворческой деятельности, парламентского контроля над исполнением законов, продвижения законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Стороны будут развивать непосредственные деловые контакты между депутатами, депутатскими объединениями, постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами парламентов; осуществлять обмен опытом организации работы аппаратов парламентов.

Алексей Шапошников, отмечая значимость подписанного соглашения в развитии сотрудничества между субъектами Российской Федерации, рассказал о деятельности парламента Москвы и отметил: «Московская городская Дума как представительный орган местного самоуправления впервые был сформирован в 1786 году и в таком виде просуществовал до 1917 года. Далее 12 декабря 1993 года были приняты соответствующие правовые документы и образованаМосковская городская Дума первого созыва. Дума формируется по одномандатным 45 избирательным округам».

«Рассмотрение бюджета на плановый период 2017 и 2018−2019 годов позволило определить наши горизонты развития. Москва делится на 12 административных округов и на 146 муниципальных образований, из которых 125 муниципальных образований и 21 образований так называемой «новой Москвы», которая несколько лет назад была присоединена. Москва на сегодня занимает 4 место в мире по размеру своего бюджета. Доходная часть бюджета на 2017 год составляет 1 трлн 758 млрд руб. Расходная часть — 1 трлн 976 млрд руб. Структура дохода — 90% налоговые доходы: НДФЛ чуть больше 50%, 30% — налог на прибыль предприятий, 10% — это неналоговые доходы. Применяется программно-целевой метод составления бюджета, реализуется 14 городских программ, на них тратится 90% всего бюджета города. В каждой программе у нас четкий показатель, сколько километров должны построить, сколько станций метро должны открыть. В сумме социальные расходы бюджета составляют 54%, то есть более 1 трлн руб. В 2016 году эта сумма составляла 882 млрд рублей. Москва ведет активную инвестиционную политику, на 1 руб. бюджетных инвестиций приходится 3 рубля частных инвестиций. За последние пять лет удалось построить более 500 км дорог, 18 станций метро. В ближайшие три года намечено строительство еще 52 станций. Расходы бюджета на строительство больниц, поликлиник в 2017 году увеличивается вдвое по сравнению с 2016 годом. За три года будет построено 32 поликлиник и 21 больницы, 9 станций скорой помощи. В Москве до 2019 года будет возведено 64 школ, 55 детских садов, 62 спортивных объекта, 25 культурных объектов. За последние 6 лет в городе создано более 100 производственных объектов, открыты 26 технопарков, особая экономическая зона «Зеленоград», в котором создано более 34 тысяч рабочих мест. В 2015 году в Москве побывало рекордное количество туристов — более 17 млн. человек. У каждого москвича есть возможность участвовать в управлении городом, для этого создан ряд интернет-платформ, порталов», — сказал спикер парламента г. Москвы.

Александр Жирков заострил внимание на региональные особенности: «На огромной территории республики в 3 млн с лишним кв. км расположено свыше 600 населенных пунктов, среди которых пункты с численностью населения от 50 до 500 человек составляют практически одну треть. Эти населенные пункты обеспечиваем детскими садами, школами, клубными учреждениями, почтой, интернетом. Учитывая проблемы инфраструктуры, иногда строительные материалы для того, чтобы построить школу в селе, где проживает 150−200 человек, доставляют не только пароходами, но и вертолетом, самолетом. В таких условиях ежегодно вводим в строй не менее 10 школ. Этот план мы выдерживаем, но строительство одной такой школы на 150−200 мест для нашего бюджета обходится в полмиллиарда рублей. Мы ведем работу по снижению себестоимости строительства, но пока не будет создана нормальная инфраструктура, технологии, это для нас останется проблемой. Вы по загруженности дорог занимаете пятое место, а наша республика одно из последних мест и это становится основной причиной того, что мы недополучаем ту компенсацию из бюджета РФ, которая рассчитывается исходя из загруженности дорог. Без поддержки федерального бюджета только за счет нашего дорожного фонда строительство дорог осилить практически невозможно».

Спикер Ил Тумэна подчеркнул важность консолидации представительных органов субъектов для продвижения законодательных инициатив: «Мы имеем соглашение с более 30 субъектами РФ, кроме этого Дальневосточный федеральный округ имеет корпоративное соглашение с Северо-Западным федеральным округом. Мы постоянно обмениваемся своими законодательными инициативами, пытаемся через президиум Совета законодателей, через корпоративные законопроекты продвигать наши инициативы. Уверен, что совместная работа в этом направлении со столичным парламентом пойдет на пользу и Москве, и Якутии».

Александр Жирков напомнил о том, что в Санкт-Петербурге проходит VI международный симпозиум «Арктика: настоящее и будущее» и рассказал о разработке Экологической доктрины республики: «Сейчас идет интенсивное освоение Арктики, на территории республики входят крупнейшие инвесторы. У нас 4,5 тыс. км берегового шельфа по берегу Северного Ледовитого океана и антропогенное воздействие на природу Севера усугубляется многими факторами. Труднодоступность вызывает необходимость в более грубых методах освоения этих запасов. Таким образом, на природу Севера наносится большой ущерб. В 2005 году принята Экологическая доктрина города Москвы. Вы — единственный субъект, имеющий такую доктрину. Нам необходимо ознакомиться с практикой реализации доктрины. Разрабатывая доктрину республики, хотим предложить субъектам РФ, входящим в Арктическую зону, создатьАрктическую доктрину. В июне прошлого года в Якутске на заседании экспертной комиссии Совета Федерации под руководством В.А. Штырова принята рекомендация о необходимости разработки дополнительно к программе освоения социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года Арктической экологической доктрины, которая потом могла бы стать основой для ведения переговоров с теми странами, которые имеют выход к Северному-Ледовитому океану для того, чтобы иметь общую циркумполярную экологическую доктрину».

Алексей Шапошников выразил готовность поделиться с коллегами опытом разработки и реализации концепции.

Председатель парламента Якутии заметил, что в Москве у якутян имеются свои памятные места и сказал: «Традиционно республика каждый год направляет свою делегацию в памятные места, связанные с годами Великой Отечественной войны. Много якутян, не только в составе Сибирской дивизии, но и в других частях, защищали город Москву. Мы каждый год отдаем дань памяти павшим за нашу столицу. В Коммунарке есть место захоронения основателей государственности нашей республики, которые попали под жернова репрессий, среди них Максим Аммосов, первый секретарь ЦК КПСС Кыргызстана. Ежегодно мы там отдаем дань памяти жертвам политических репрессий. Здесь на Моховой улице есть двухэтажное каменное здание, где М.К. Аммосов проживал, будучи представителем Республики Саха (Якутия) в 20-е гг. прошлого века. В следующем году мы отмечаем 120-летие со дня рождения М.К. Аммосова и хотели установить памятную доску на доме. Надеемся на вашу поддержку в решении этого вопроса».

Александр Жирков подчеркнул: «Мы сегодня находимся среди наших единомышленников — среди людей, которые работают во благо всей нашей Российской Федерации, во благо жителей наших субъектов».

Алексей Шапошников предложил в ближайшее время инициировать процедуру установки мемориальной доски и выразил поддержку в этом вопросе.

Александр Жирков вручил Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие межпарламентских связей легендарному председателю Московской городской Думы прежних созывов, председателю комиссии Московской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, президенту Московской торгово-промышленной палаты Владимиру Платонову.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков оставил запись в Книге почетных гостей Московской городской Думы.

Подписание Соглашение о сотрудничестве законодателей является важным шагом для укрепления взаимодействия Республики Саха (Якутия) и г. Москва в развитии парламентаризма.